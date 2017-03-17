Sanat dünyasının en önemli fuarlarından Art Dubai'de Türkiye'den üç galeri

Uluslararası sanat dünyasının en önemli fuarlarından bir tanesi olan ART Dubai, sanatseverleri ağırlıyor. 44 ülkeyi konuk eden fuarda Türkiye’den de üç galeri yer alıyor.

14 Mart akşamı görkemli ve oldukça kalabalık bir açılışla başlayan fuar, 18 Mart Cumartesi (yarın) akşam saatlerinde sona erecek. Fuar, üç alanda yüzlerce sanat eserine ev sahipliği yapıyor. 44 ülkeden 99 galerinin bir araya geldiği fuar güncel sanat eserlerinin yanı sıra Art Dubai Modern sanat başlığı altında bir bölümle de daha eski sanat eserlerini de barındırıyor. Bu dikkat çekici bölümde Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya’dan modern dönemin usta sanatçılarının eserleri görülebiliyor. Bu kapsamda bugün ve yarın devam edecek bir sempozyumla da modern dönem sanatının söz konusu coğrafyalardaki yansımaları ele alınıyor.

Zengin bir seçki



Milliyet'ten Fisun Yalıçınkaya'nın haberine göre, fuara Türkiye’den de üç galeri katılıyor. Galerist, Sanatorium ve Galeri Zilberman bu kapsamda fuarda stantlarıyla yer alıyor. Sanatorium’un Art Dubai fuar standında, Ali İbrahim Öcal ve Ahmet Doğu İpek’in eserlerinden oluşan bir seçki yer alıyor. Galerist’te ise Rasim Aksan, Semiha Berksoy, Deniz Gül, İdil İlkin, Seza Paker, Ayça Telgeren, Tunca, Elif Uras, Merve Ünsal, Burcu Yağcıoğlu ve Nil Yalter’in eserleri izleyicilerle buluşuyor. Fuarda Galeri Zilberman standaında ise Aisha Khalid, Burçak Bingöl, Antonio Cosentino ve Walid Siti’nin eserleri görülebiliyor.

Yemekten ilhamla

Fuarda her yıl büyük boyutlu bir enstalasyonu ağırlayan The Room bölümü bu yıl Beyrut merkezli sanat kolektifi Atfal Ahdath’ı ağırlıyor. Vartan Avakian, Hatem Imam ve Raed Yassin’den oluşan topluluk, sürrealizmin gastronomi üzerindeki etkisini araştırıyor. Bu kapsamda sürrealizmin en önemli isimlerinden Salvador Dali’nin yemek kitabından ilhamla sanatçılar dev bir enstalasyon sergiliyor.