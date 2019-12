Sanat dünyasından Esin Afşar kaydı

T24- Ünlü ses sanatçısı, yazar ve oyuncu Esin Afşar lösemiye karşı verdiği yaşam savaşını kaybetti. Afşar, geçen perşembe solunum cihazına bağlanmıştı.







Lösemi hastalığına yakalanan ve sağlık durumu yapılan kan anonslarından sonra duyulan ünlü ses sanatçısı, yazar ve oyuncu Esin Afşar, dün tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. 22 Ekim’den beri lösemi ve zatürre tedavisi gören Afşar, Florance Nightingale Hastanesi’nde geçen perşembe solunum cihazına bağlanmış ve uyutulmaya başlanmıştı.







‘Hayatı boyunca pes etmedi’





Sanatçının eşi Şener Aral’la beraber başından ayrılmayan oğlu Kimya Yüksek Mühendisi Aydın Can Aral şöyle konuştu:

“Esin Hanımın durumu ağır, doktoru bu durumdaki hastalar için geçerli olan 2 haftalık yaşamda kalma süresini bile değerlendirebileceğini tahmin etmediğini söyledi ama Esin hanım hayatı boyunca pes etmeyi öğrenemedi. Her yanına gidişimde ‘Hâlâ şansın var, kalkacaksın’ sözlerini fısıldıyorum. Çünkü daha önce de komadan çıkmıştı. Umutla bekliyoruz” demişti. Midesine yerleştirilen boru ile solunumu sağlanarak yaşatılmaya çalışılan sanatçının vefatı büyük üzüntü yarattı. Sosyal medyada pek çok ünlü isim üzüntüsünü dile getirirken Aydın Can Aral, dün “Hepimizin başı sağolsun, annem bugün yaşam yavaşını kaybetti. Ailecek perişanız, bu geceyi nasıl geçireceğiz bilemiyoruz. Çok üzgünüz” dedi.





Bir diplomat kızıydı





Son olarak 2002’de ‘Yunus Emre&Mevlana Şarkıları’ albümünü piyasaya çıkaran Afşar, bir diplomat kızı olarak 1936 yılında İtalya’da dünyaya geldi. Sanatçı Kerim Afşar’ın eski eşi, ünlü Türk bilim adamı Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun kızkardeşi olan Afşar, Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü mezunuydu. Afşar, Maria Callas ve Leyla Gencer’in hocası olan Madam Hidalgo ve Madam Böhm’den şan dersleri aldı. Muhsin Ertuğrul’un genel müdür olduğu dönemde piyanist olarak girdiği devlet tiyatrolarında Ertuğrul’un önerisiyle 12 yıl oyunculuk yaptı.





Ruhi Su ile folk müziğe yöneldi





Hafif müzik dalında şarkı söylerken Ruhi Su ile çalışarak folk müziğe yöneldi. Çağdaş folk müziği akımını yeniden başlattı. Eski Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil tarafından “Diplomatik Sanatçı” unvanı ile parlamenterlerle Macaristan’a gönderildi. Afşar, birçok ülkede ve yurt içinde çeşitli konserler verdi, ödüller kazandı. Çevirisini 1980 yılında yaptığı 11 “Kırmızı Pabuçlar” dört yıl Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nda ve TV’de oynadı.





Sanatçı, yazarlığını Bilgesu Erenus’un yaptığı tek kişilik tiyatro oyunu “Kelaynaklar”da yer aldı. 1986 yılında ilk Uzunçalar (LP) eserini çıkardı.