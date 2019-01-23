Sanat dünyasında Ayşen Gruda yası: Giden gidiyor, yerine yenileri gelmiyor

Usta sanatçı Ayşen Gruda tedavi gördüğü Kağıthane Derindere Hastanesi'nden hayata veda etti.

Ayşen Gruda'nın bir süredir tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, "Yeşilçam'ın son temsilcilerinden Ayşen Gruda'yı saat 13.45 itibarıyla kaybetmiş bulunmaktayız. Kendisini yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda takip etmekteydik. Fakat iki gündür durumunun kötüleşmesi üzerine tansiyonu çok düşük seyretti. Tüm müdahalelere rağmen cevap alamadığımız Ayşen Gruda hanımı 13.45'te kaybetmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bir buçuk yıldır kendisini ileri evre pankreas kanserinden dolayı takip etmekteydik. En ileri derecede tedavi etmeye çalıştık, vicdanımız rahat" ifadelerini kullandı.

Gruda'nın ölüm haberi sanat dünyasında da geniş yankı uyandırdı. Ünlü isimleri konuya ilişkin mesajları şöyle:

Müjdat Gezen

1963'te Muammer Karaca Tiyatrosu'nda beraber oynamaya başladık. Arkasından 5 filmde birlikte olduk. Sahneye koyduğum oyunların pek çoğunda Ayşen vardı. 2 sene önce benim tiyatromda karşılıklı oynadık. Çok değerliydi benim için.

En son evvelsi gün konuştuğumda doktorlar artık hazır olmamız gerektiğini söylemişlerdi.

Onunla geçen yıl konuştum. Hastalığı da geçen yıl başlamıştı. Bunun dile getirilmesini istemiyordu. Keşke hayatta olsa da karşılıklı oynasak. Ayşen çok büyük, çok değişik bir oyuncuydu. Rolünü çok sağlam çalışırdı. Provaya giderken bir gün önce evine gider, ertesi gün 'şunu buldum, bunu buldum' derdi. Müthiş bie yaratıcılıktı kimsede yaşamadığım. Ayşen'i sevenlerin, tüm tiyatro sevenlerin başı sağ olsun.

Rasim Öztekin

Kadın komedyen çok zor çıkar işte onlardan birini kaybettik. onunla çok sahne paylaştık. Ayşen ile sahne paylaştığın zaman yapacağın işe 1-0 önde başlarsın.Moral olarak yükseltir. böyle anları çok yaşadık. Bir yılbaşı günüydü. Gece kulübünden başka bir yere şov yapmaya gidiyorduk. Tam gece 24.00'da Boğaz Köprüsün'nde geçiyorduk. 'Rasim ne şanssız adamsın, yeni yıla benimle girdin' dedi. Allah gani gani rahmet eylesin. Ayşen işini çok severek yaptığı için her oynadığı rolü severek oynamıştır diye düşünüyorum.

Melek Baykal

Şimdi üzüntüm ikiye katlandı, torunu Emre'yi dinleyince... Ben de cuma günü maalesef sabah erken saatte turneye çıkıyorum. Ama sevgili Ayşen abla beni anlar. Onun için vazife her şeyden önce gelirdi. Maalesef onu uğurlayamayacağım ama dualarımı yollayacağım. Çok onurluydu, dimdik bir kadındı. Bir Cumhuriyet kadınıydı; bunlara çok ihtiyacımız var.

Zihni Göktay

Çok üzgünüm. Maalesef kendisiyle 1964 yılında profesyonel olmuştuk. Çok sayıda dizide beraber oynadık. Şuan da televizyonlardan öğrendim. Çok üzgünüm söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok renkli bir karakterdi. Yeri doldurulamayacak sanatçılardan biriydi. Bütün sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun, söylenecek bir şey yok. Çok üzgünüm.

Atilla Dorsay

Çok büyük bir kayıp. Öyle bir dönem ki gerçekten komedinin kral olduğu bir dönem. Mesela Devekuşu Kabere Tiyatrosu'nda yıllarca bizi eğlendiren çok müthiş bir ekip. Aralarında Halit Akçatepe, Zeki Alasya, Metin Akpınar vardı. Kadın oyunculardan biri de Ayşen Gruda'ydı.

Sonra Ertem Eğilmez; muhteşem adam... Arzu Film dönemi ayrı bir türdür. Onun kadrosunu oluştururken Ayşen Gruda'yı da aldı. Öyle filmler yaptılar ki, kimi zaman dram, kimi zaman komediye dönük filmlerde oynadılar.

Domates Güzeli olarak da anılmıştı; komik bir lakaptı tabi... Güldürmeyi o kadar iyi bilen bir insandı ki özel hayatında da çok espriliydi. Hayata dönük, dört eliyle hayata sarılmış biriydi.

Bu hastalığı atlatacağını ümit ediyorum, ancak başaramadı. Allah rahmet eylesin.

Ali Poyrazoğlu

Tiyatro seyircinin başı sağ olsun. Bilhassa torunun da başı sağ olsun.

Hiçbir şey söylemek istemiyor insan bu durumlarda. Sessiz sedasız bir kadıncağızdı. Büyük bir oyuncuydu. Benim sahneye ilk beraber çıktığım oyuncuydu. O ve ablasıyla birlikte bir amatör tiyatroda oynamıştık.

Domates güzeli olarak büyük şöhrete sahip oldu. Kendini mesleğine adamış, dengeli aklı başında ve de Atatürkçü, laik sağlam bir aydındı. Hepimizin başı sağ olsun.

Türker İnanoğlu

Ayşen Hanım hem Türk tiyatrosunun hem sinemasının çok büyük bir ismiydi. Çok büyük bir kayıp oldu Ayşen'in vefatı. Çok üzüldüm. Yapacak yada söyleyecek başka bir şeyim yok. Ben zaten çok duygusal bir insanım bu konularda. Çok üzüldüm. Geçen gün bunun konuşması oldu. Ben 63 yıldır sinemanın içindeyim. Yaşım 83. Hiç durmadan çalıştım. Etrafıma bir baktım 4-5 arkadaşım kalmış. Hepsi vefat etmiş. Eski filmleri ağlayarak seyrediyorum. Giden gidiyor, yerine yenileri gelmiyor. Ben gelenleri gelmiş saymıyorum.

Fatma Girik

Türkiye'nin başı sağ olsun. Biraz önce söylediğiniz gibi teker teker kayboluyoruz. Daha güzel bir yere mi gidiyoruz bilmiyorum ama azalıyoruz. Yerine birileri geliyor ama kimse kimsenin yerini tutamaz. Sadece sinemanın değil, tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Ayşen Gruda başkaydı. Bir sürü kabiliyetli insan vardır. Kimse kimsenin yerini tutamaz. İş aşkı da , sinema disiplini de bir aradaydı. Komple bir sanatçıydı.