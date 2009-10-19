Sanat dünyası organlarını bağışlıyor!

Sumru Yavrucuk ve Altan Erkekli'nin oynadığı 'Bahar Dalları' dizisi organ bağışı konusunu tekrar gündeme getirdi. Dizide 20 yaşında ölen kızının organlarını dört kişiye bağışlayan 'Güzide'nin öyküsü anlatılıyor.



Bağışlayacağız!



Ünlülere, "Güzide'nin yerinde olsanız siz de bağışlar mıydınız?" diye sorduk. İşte yanıtları...



Türkan Şoray: Yakınlarının, acı tazeyken bu kararı vermesi daha acı. Bunun kararı hayattayken verilmeli. Ben de bağışlayacağım.



Hülya Koçyiğit: Organlarımı kısa zamanda bağışlayacağım. Türkiye'de nakil bekleyen çok kişi var.

Yasemin Hadivent: Türkiye'de organ bağışı çok az. Bence bu kararı herkes hayattayken vermeli, başkasının üstüne bırakmamalı.



Arzu Balkan: Ölen biri, organlarıyla birçok insanın hayatını kurtarıyor. Bu çok önemli! Ben 1992'de bağışladım.



Mehmet Akif Alakurt: Dayımı karaciğer kanserinden kaybettim. Keşke karaciğer nakli yapılabilseydi? Ben organlarımı, askerliğimi yaptığım dönemde bağışladım.



Oktay Kaynarca: Herkesin sağlıklıyken organlarını bağışlaması, yakınlarını bu tür zor bir karara imza atmaktan kurtaracaktır.



Erkan Petekkaya: Bir yakınımın başına böyle bir şey gelse ben de aynı şeyi yapardım.

