'Sanat Dünyamız’ın 124. sayısı çıktı

T24 - Evrim Altuğ, Yapı Kredi Yayınları’nın kültür ve sanat dergisi Sanat Dünyamız’da, İstanbul Modern’de açılan ve ülkemizden 75 kadın sanatçının eserlerini kronolojik bir dizgede yan yana getiren “Hayal ve Hakikat” sergisini değerlendirdi.







SALT Beyoğlu’nda, Türkiye’nin modernizm serüvenini farklı yönleriyle ele almayı hedefleyen “modern denemeler” proje dizisinin ilk halkası olan Ahmet Öğüt’ün “Yokuş Boyunca” adlı çalışmasını “Marxist eleştiri’nin izinde, ‘Yokuş Boyunca’” başlıklı yazısıyla öğretim görevlisi İbrahım Cansızoğlu yorumladı.



Nermin Saybaşılı, 1 Aralık 2010 - 9 Ocak 2011 arasında Tophane’de Depo’da yer alan “No Ifs, No Buts” başlıklı sergiyi değerlendirdığı yazısında, eserlerden ve serginin tüm yaklaşımından yola çıkarak evrensel bir meseleyi kuramsallaştırdı.



Halil Altındere’nin yeni ve eski eserlerinden oluşan ve René Block’un küratörlüğünde Sıraselviler Caddesi no. 83’teki Pilot’da açılan “Dans edemediğim devrim, benim değildir” başlıklı sergisi için Evrim Altuğ sanatçıyla bir söyleşi gerçekleştirdi.



Sosyolog ve sanat tarihçisi Susan Thornton’un ünlü kitabı Seven Days in the Art World’ün (Sanat Dünyasında Yedi Gün) Türkçe çevirisi önümüzdeki yıl YKY tarafından yayımlanacak. Kitaptan tadımlık olarak bu sayıda yayımlanan bölümde yazar Venedik Bienali’nde geçen bir gününü anlatmaya koyuluyor.



Süreyya Su sanat tarihinin en coşkulu üsluplarından biri olan Barok’u felsefeci Gilles Deleuze’ün çalışmalarından yola çıkarak inceledi: “Barok: sonsuza giden kıvrım”.



Ergin Çavuşoğlu’nun 12 Eylül – 22 Ekim 2011 arasında Rampa’da yer alan “Başkalık” isimli sergisinde video çalışmaları, heykeller ve çizimler yeralıyor. Londra üniversitesi’nden Tim Cresswell, “Ergin Çavuşoğlu ve Aradalığın Sanatı” başlıklı bölümde Çavuşoğlu’nun eserlerini mercek altına alıyor.



Kutluğ Ataman’ın “Mesopotamya Dramaturjileri” başlıklı 8 parçadan oluşan büyük eserinin Türkiye’deki ilk gösterimini Arter gerçekleştiriyor. 15 Eylül-16 Kasım 2011 arasında gezilebilen sergide, sanatçının Ortadoğu’ya odaklandığı ikinci bölümü başlatan “Kıyamet” adlı işi de yer alıyor. Ataman’ın işleri tarih okumaları, güncel siyaset, kişilik tanımlamaları gibi meseleleri birebir ele alan çalışmalar. Hepsi insani duyguları ve hassasiyetleri de dışa vuruyor. Mine Haydaroğlu metinde izleyicinin eser karşısındaki olası duygu ve izlenimlerine odaklandı.



Sanatçı Refik Anadol ve mimar Alper Derinboğaz’ın Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Aktif strüktürler v1.1:akustik formasyon / istiklâl caddesi” sergisiyle bağlantısı nedeniyle bu sayıda Greg Lynn’in Anşmate Form adlı yazısının ilk yarısı da yayımlandı. İkinci bölümü 125. sayıda yer alacak.,



Sanat Dünyamız, özellikle istanbul’da şu aylarda sanat faaliyetlerindeki yoğunluğa karşılık verebilmek için birkaç sayı karma yazılarla yayımlanmayı sürdürüyor. Tek bir konuya odaklı sayıları da yayımlanmaya devam edecek.

Kapak görseli: Halil Altındere, Nurse (detay)