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Yaşam

Sanat dostu Belli hayatını kaybetti

Bankacılık sektörünün duayen isimlerinden Hamit Beliğ Belli (82) yaşamını yitirdi.

23 Nisan 2010 03:00

T24 - Bankacılık sektörünün duayen isimlerinden Hamit Beliğ Belli (82) yaşamını yitirdi. Akbank ve Turkish Bank’ta uzun yıllar yöneticilik yapan Hamit Belli tiyatro ve güzel sanatlara da büyük destek veriyordu.

Bankacılık sektörünün duayen isimlerinden Hamit Beliğ Belli yaşamını yitirdi. Çekirdekten yönetim kurulu üyeliği görevine kadar uzanan 51 yıllık Akbank’lı Hamit Belli, 1928’de İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Paris’te ekonomi eğitimi alan Belli, meslek hayatına 1955’te Akbank’ta stajyer olarak başladı. Banka içinde hemen hemen her kademede yükselerek 1974’te Akbank’ın Kaynaklar ve Geliştirme Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Belli, Türkiye tarihinde ekonominin dönüşüm yıllarından biri olan 1980’de Akbank genel müdürü oldu. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Emin Beliğ Belli’nin oğlu olan Hamit Belli, aileden gelen sanat tutkusunu Akbank Sanat’ın kuruluşuna önderlik ederek gösterdi.

2006’da Akbank’tan ayrılan Belli, Turkish Bank’ın yönetim kurulu başkanlığı görevlerini üstlendi. Belli, 1977’de Nejat F. Eczacıbaşı önderliğinde 17 işadamı ve sanatsever ile birlikte İstanbul’da uluslararası sanat festivalleri düzenlemek amacıyla kurulan İstanbul Kültür Sanat Vakfı kurucuları arasında da yer aldı.



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