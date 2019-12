'Sanat Delisi' Pera Müzesinde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, sonbahar film etkinliklerine 13 - 26 Eylül tarihleri arasında “Sanat Delisi / Art Mania” programında film/video sanatçılarından Bjørn Melhus ve Yvonne Rainer’e yer vererek başlıyor.

13 Eylül Pazar saat 16.00’da Bjørn Melhus’un filmleri ve ardından kendisi ile bir söyleşi gerçekleşecek.

2003’ten beri Kassel Sanat Akademisi’nde güzel sanatlar ve sanal gerçeklikler profesörlüğü yapan Bjørn Melhus, Berlin’de yaşıyor ve çalışıyor. Melhus'un kazandığı ödüller arasında Marler Video Art Prize, Hannover’deki Sprengel Müzesi’nden bir ödül ve HAP Grieshaber Ödülü bulunmakta. Melhus, New York, Denver, Los Angeles, Paris, Tokyo, Kyoto, Moskova, Milano, Madrid, Zürih, Amsterdam, Stockholm, Berlin, Hamburg, Frankfurt ve Münih’te kişisel ve karma sergiler gerçekleştirdi.

Yvonne Rainer Rainer 1962’de Judson Dance Theater’ın kurucularından biri oldu. 1962-1975 yılları arasında koreografisini ABD ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde, örneğin 1969’da Broadway’de, 1964-1972 arasında İskandinavya, Londra, Almanya ve İtalya’da, 1972’de de Paris’te, Festival D’Automne’da sahneledi. 1968’de canlı performanslarına kısa filmler eklemlemeye başladı. 1975’ten itibaren tamamen film yapımına geçmişti.

Cesur feminist duyarlılığı ve alışılmadık bir mizahla ele aldığı, çoğu zaman tartışmalı konuları onu, Village Voice dergisinin 1986’da söylediği gibi, “Etkisi New York’ta olduğu kadar Londra ve Berlin’de de açıkça görülen, son on iki yılın en önemli Amerikalı avangart film yapımcısı” haline getirdi.

Yvonne Rainer’in filmleri 1997 Baharında, San Francisco’daki Museum of Modern Art’ta ve New York’taki Film Society of Lincoln Center’da izleyici önüne çıktı.

BJØRN MELHUS

Auto Center Drive (2003)

Benliğin yapıçözümü hakkında kişisel bir metafor.

Far Far Away (1995)

“Oz Büyücüsü” adlı filmin diyalogları temel alınarak gerçekleştirilmiş, ev, uzaklar, şehirlerarası telefonlar, tele-mevcudiyet, televizyon ve narsisizm, yalnızlık ve iletişimsizlik üzerine bir telekomünikasyon masalı.

YVONNE RAİNER

Kristina Sesli Filmler (1976)

Koreograf olmak için New York’a gelen Budapeşteli aslan terbiyecisi bir kadının hikayesini anlatan Rainer, kamusal ve özel alanlarda kişiliğin çelişkileri konusuna duyduğu büyük ilgiyi sürdürmüş oldu.

Sanatçıların Yaşamları (1972)

Romantik birliktelikleri süssüz ve deşici bir biçimde inceleyen “Sanatçıların Yaşamları”, iki kadın arasında seçim yapamayan ve her ikisine de acı çektiren bir adamın ikilemini ele alıyor. Filmin orijinali, Rainer’in koreografisini yaptığı bir dans performansının parçasını oluşturuyor.

Öyle Bir Kadın ki... (1974)

Rainer’in en ünlü filmi, bir yandan pembe dizilerin klişeleri ve tarzıyla oynayan, bir yandansa cinsel tatminsizliğinin ardında korkunç bir öfkeyi gizleyen bir kadının hikayesini anlatan, kararsız duygular üzerine düşünen bir yapıt.

Ayrıcalık (1990)

Yvonne Rainer’in altıncı uzun metraj filmi, menopozu anlatan, gerçekten muhalif bir yapıt. Hakkında neredeyse hiç film yapılmamış bir konuyu ele alan Rainer, cinsel kimlik ve ırkın, cinsel kimliğin ve sınıfın yarattığı eşitsizlik ekonomileri üzerine eğlenceli ve riskli bir yapıt ortaya koymuş.

Gösterim ücreti: 3 TL, Bjørn Melhus gösterimi ücretsiz.

Filmler Türkçe altyazılı.

Gösterim programı:

13 Eylül Pazar

16:00 Auto Center Drive + Far Far Away

Bjørn Melhus ile söyleşi

23 Eylül Çarşamba

19:00 Sanatçıların Yaşamları

24 Eylül Perşembe

17:00 Öyle Bir Kadın ki...

19:00 Ayrıcalık

25 Eylül Cuma

17:00 Kristina Sesli Filmler

19:00 Oyle Bir Kadın ki...

26 Eylül Cumartesi

14:00 Sanatçıların Yaşamları

17:00 Kristina Sesli Filmler

19:00 Ayrıcalık