Sanat Cephesi'nden çağrı: Şiddete son!

Beyoğlu Karşı Sanat'da dün düzenlenen basın toplantısında, 20 gündür süren direniş ve bundan sonra neler yapılabileceği konuşuldu. Toplantının sonunda ise Sanat Cehpesi bir duyuru yayımladı. Duyuruda şöyle denildi:

'Gezi Parkı direnişine iki gün önce yapılan müdahale ile yeniden başlayan polis şiddeti artarak devam etmektedir.

On binlerce kişiye, Taksim’e çıkan bütün yollarda, İstanbul’un birçok mahallesinde, Türkiye’nin birçok şehrinde gaz bombaları, plastik mermiler ve TOMA’lardan sıkılan ilaçlı sularla saldırılmaktadır. Gaz bombaları kapalı alanlara, hastanelere, camilere, insanların kafasına bizzat nişan alınarak, kullanımı yasak olan her yere atılmaktadır. Yüzlerce kişi gaz bombası ve plastik mermi isabet etmesinden dolayı yaralanmıştır. Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert ve Ethem Sarısülük polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmiştir. Dün yapılan müdahalede kafasına isabet eden gaz bombası nedeniyle beyin kanaması geçiren 14 yaşındaki Berkin Elvan’ın hayati tehlikesi devam etmektedir. 31 Mayıs’ta yapılan polis müdahalesinde başına gaz bombası isabet eden Lobna Al Lamii hâlâ uyutulmakta ve hayati tehlikesi devam etmektedir. Gazlar hayvanları da vurmuştur. Yoğun gaz kullanımından dolayı yüzlerce hayvan zehirlenerek ölmüştür. Yaşanan şiddeti protesto etmek için genel grev kararı alan ve iş bırakan yüz binlerce işçi ile memur tehdit edilmekte, yaralananları tedavi eden doktorlar ve direnişçileri savunan avukatlar göz altına alınmaktadır. Basın baskı yoluyla susturulmuş, sanatçılar tehdit edilmiş, yasalar ve yasal haklar ayaklar altına alınmıştır. İstenen talepler haklı, meşru ve demokratik taleplerdir. İktidar taleplere cevap vermeli, halka dönük bu şiddet ve zulme hemen bir son vermelidir.'



Duyurda imzası bulunan sanatçılar: Adile Yadırgı, Ali Çoban, Ali Ekber Kayış, Ataol Behramoğlu, Avni Sağlam, Aydın Bulut, Aynur Doğan, Barış Atay, Barış Güney, BGST (Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu), Bilun Bilman, Bülent Emrah Parlak, Cezmi Ersöz, Ceyda Düvenci, Cüneyt Yalaz, Doğan Duru, Dolunay Soysert, Düşbaz, Engin Alkan, Efkan Şeşen, Erdal Bayrakoğlu, Ertan Tekin, Ezel Akay, Fuat Saka, FOSEM (Fotoğraf ve Sinema Emekçileri), Genco Erkal, Gizem Soysaldı, Görkem Karabudak, Grup Yorum, Grup Abdal, Güneş Duru, Hakan Yeşilyurt, Haldun Dormen, Hasibe Eren, Hüseyin Karabey, İbrahim Karaca, İdil Kültür Merkezi, İdil Tiyatro Atölyesi, Kardeş Türküler, Karmate, Korhan Herduran, Kül, Kültür Sanatta TAVIR Dergisi, Marsis, Mehmet Esatoğlu, Mehmet Esen, Mehmet İlker Altınay, Moğollar, Murat Tümer, Nihat Behram, Niyazi Koyuncu, Nurettin Güleç, Olgu Ülkenciler, Sadık Gürbüz, Selçuk Balcı, Semir Aslanyürek, Sevinç Eratalay, Sinan Tuzcu, Suavi, Şebnem Sönmez, Şevval Sam, Vedat Özdemir, Zafer Diper, Zuhal Olcay ve Yaşar Kurt.