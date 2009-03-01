Sanalda dost, gerçekte el

Facebook hesabındaki arkadaş sayısına bakıp kimseye özenmeyin. Araştırmaya göre bu kabarık sayılar gerçeği yansıtmıyor. Kadınların listelerine çok arkadaş ekleyip övünme arzusuysa erkeklerden fazla...



İngiliz sosyolog Dr. Cameron Marlow’un araştırmalarına göre, Facebook kullanıcılarının hesaplarında görülen arkadaş sayısı gerçek sosyal çevrelerini yansıtmıyor. Hesaplarında yüzlerce arkadaşı bulunan kullanıcılardan çoğunun iletişim halinde olduğu gerçek arkadaş sayısı hayli az. Sonuçlara göre, kadınlar listelerine daha çok arkadaş ekleyerek övünme konusunda erkeklere oranla daha istekli, Facebook kullanıcılarının hesaplarında kayıtlı ortalama arkadaş sayısıysa 100.



Marlow’a göre kullanıcıların gerçek ve sanal dünya arasındaki arkadaş sayılarında bu kadar fark olması, kişilerin çevrelerinin ne kadar geniş olduğunu göstererek, kendilerini daha önemli hissetme ihtiyacından kaynaklanıyor. Ekonomistlerse bireylerin Facebook’u 'yaşamlarının reklamlarını yaparak diğer bireyler üzerinde daha etkili olmak' amacıyla kullandığını düşünüyor ve ekliyor: "İnsanlar Facebook sayesinde kendilerini daha havalı ve etkili tanıtma fırsatı bulsalar da sosyal çevrelerinde gerçekten bir değişim olmuyor."



'Yüz yüze ilişki kurmaya teşvik ediyor'



Ancak psikolog Graham Jones, özellikle 25 yaş altı Facebook kullanıcılarının hesaplarında kayıtlı olan gerçek arkadaş sayısının bir hayli fazla olduğunu belirterek, Facebook’un iddia edilenin aksine sosyal anlamda cesaretlendirici olabileceğini de söylüyor. "Facebook’ta aktif olan kişiler genelde sosyal hayatlarında da aktif. Facebook parti ve davet organizasyonları düzenlemeyi kolaylaştırarak insanları yüz yüze ilişkiler kurmaya teşvik ediyor" diyen Jones, Facebook’un yaygınlaşmasında sakınca görmüyor. Nörolog Susan Greenfield ise Facebook ve benzeri siteleri sık ziyaret eden genç kullanıcıların beyninde önemli değişimler tespit edildiğini söyleyerek uyarıyor: "Bu tür siteler gençlerin beyinlerinde deformasyon yaratarak, dikkat yeteneğini azaltıyor. Öte yandan onları daha bencil bireylere dönüştürüyor."