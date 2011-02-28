Sanal vurguncular yakalandı

T24 - İnternette, kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kişilerin banka hesaplarını boşaltan ve vurgun paralarıyla lüks hayat yaşayan çetenin 36 üyesi yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Kocaeli ve İstanbul’da eşzamanlı düzenlediği operasyonlarda, internet kullanıcılarının kimlik bilgilerini ele geçirerek banka hesaplarından vurgun yapan çete çökertildi. Kendi hesaplarına aktardıkları paralar ile lüks hayat yaşadıkları öğrenilen çete üyeleri, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.



6 ay izlediler



Aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaklaşık 6 ay süren teknik takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. Kocaeli ve İstanbul’da, internet üzerinden banka işlemi yapan çok sayıda kişinin kişisel bilgilerine ulaşarak, özel bilgisayar programlarıyla banka hesaplarından paraları kendi hesaplarına aktaran çetenin üyesi 36 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin bu yolla yaklaşık 500 bin TL’lik vurgun yaptıkları, lüks otomobillerle dolaştıkları, lüks eğlence yerlerinde paraları harcadıkları öğrenildi. Geniş güvenlik önlemleri altında dün sabah erken saatlerde Derince Araştırma Hastanesi’ne getirilen 36 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade vermeye başladılar.



