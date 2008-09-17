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Yaşam

Sanal tetikçi yakalandı

İnternet sitelerinde kendini "kiralık katil" olarak tanıtarak ilan veren bir kişi yakalandı.

17 Eylül 2008 03:00

İstanbul'da, bazı internet sitelerinde kendini "kiralık katil" olarak tanıtarak ilan verdiği öne sürülen güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilişim Suçları Büro Amirliği görevlileri,  bir ihbar üzerine internet sitesinde verilen "kiralık katil" ilanıyla ilgili inceleme başlattı.
Siteye giren görevliler ilanda, "Kiralık katil, tetikçi temin edilir. Şaka değil tamamen gerçektir. Güvenliğiniz açısından irtibat sadece e-mail üzerinden ya da sizin bırakacağınız telefon numarasından uygun zamanda ve uygun yerden sizinle irtibat kurulacaktır" ifadesi kullanılarak irtibat için bir elektronik posta adresi verildiğini belirledi.

Polis, bunun üzerine e-posta adresinde de "tetikçi" ibaresini kullanan şüpheliyle bu adresten temasa geçti. Ancak sadece internet kafelerden e-posta atan ve yarım saatten fazla kafede kalmayan şüpheli yakalanamadı.

Bir süre sonra kocasını öldürmek isteyen kadın gibi davranan bir kadın polis memuru bu kişinin e-postasına mail gönderdi. Bir ay süren yazışmayla şüphelinin güvenini kazanan kadın polis memuru, cinayet şartlarını konuşmaları için Mecidiyeköy'de bir kafede buluşma teklifinde bulundu.

Teklifi kabul ederek kafeye gelen ve Hakan K. (32) olduğu belirlenen kişi, çevrede gizlenen diğer polislerce yakalandı. Hakan K'nın üzerinde yapılan aramada cinayet için anlaşma sağlanması halinde kullanılacak boş senetler elde edildi.

Hakan K'nin ifadesinde, "Ben şaka yapıyordum. Ciddi değildim" dediği, ancak üzerinde çıkan boş senetler ve ilan için birçok siteye para vermesi nedeniyle inandırıcı bulunmadığı belirtildi.

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