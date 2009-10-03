'Sanal tarıma' da erişim engeli!

Facebook'un en popüler oyularından Farmville'e erişim şikayet üzerine engellendi.



Facebook sosyal ağındaki en popüler uygulamalardan olan Farmville’e bu sabah girmek isteyenleri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın meşhur ‘İdari Tedbir’ kararı karşıladı.



Facebook’un en popüler oyunlarından Farmville’e ve oyunun yaratıcısı Zynga.com’un internet sitesinde girmek isteyenlerin ekranında "5651 sayılı yasa uyarınca katalog suçlar kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuksal değerlendirme sonucunda; bu internet sitesi (zynga.com) hakkında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 02/10/2009 tarih ve 421.02.02.2009-272446 nolu kararı gereğince İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır" yazısı beliriyor.



Sanal alemde dolaşan iddialara göre şikayet Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan geldi. Ancak şikayet sahibinin kim olduğu ve erişim engelinin gerekçesi henüz bilinmiyor.



Farmville, kullanıcıların sanal olarak kendilerine ait çiftlik kurup onu işletmesi üzerine bir temaya sahip. Tüm dünyada 53 milyona yakın abonesi olan oyunu günde yaklaşık 15 milyon kişi oynuyor.