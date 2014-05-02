Sanal seks çetesine İnterpol baskını



İnterpol tarafından koordine edilen operasyonda 58 kişi yakalandı.

Yetkililer Filipinler merkezli çetenin faaliyet yöntemini şöyle açıkladılar:

Asyalı genç kadınlar, dünyanın çeşitli ülkelerinden erkeklerle bağlantı kuruyor.

Belli bir 'tanışıklık süresi'nden sonra yem olarak kullanılan kadın, erkeği sanal sekse davet ediyor.

Mağdur, web kamera önünde soyunmaya ya da çıplak görüntülerini yollamaya teşvik ediliyor.

Çıplak görüntüler kaydedildikten sonra şantaj aşamasına geçiliyor. Mağdurlardan görüntülerinin ifşa edilmemesi karşılığında 500 ila 150 bin dolar arasında para isteniyor.

İnterpol, dünya genelinde bu yöntemle tuzağa düşürülen kurbanların sayısını yüz binlerle ifade ediyor.

Öte yandan sanal seks şebekesinin şantajı sonucunda İskoçya'da 17 yaşındaki bir gencin intihar ederek yaşamına son verdiği belirtildi.