Sanal profiller tek tek intihar ediyor

T24- İnternetteki profilinden sıkılıp da onlarca siteye bıraktığınız bilgi ve fotoğrafı nasıl yok edeceğini düşünenlerdenseniz, işte iyi haber: 'Web intihar makinesi' adlı sistem, sizin yerinize bu hizmeti sunmaya talip. Sistem, kullanıcısı adına sanal izleri tek tek siliyor.



İnternet kaç yıldır yaşamınızın ayrılmaz bir parçası? Dünyaya 1990 öncesi geldiyseniz, sanal alemle tanışıklığınızda hayatınızın belli bir döneminde başlamıştır. 1992’de doğan ve bu yıl 18 yaşını doldurmuş olanlarsa şu ya da bu şekilde, tüm yaşamları boyunca internetle içli dışlılardı. Onlar zaten internetin içine doğdular...



Doğum ilanından bebeklik fotoğraflarına, sosyal paylaşım sitelerinden bloglara, artık bir insanın tüm yaşamını internet üzerinde izlemek mümkün. Ama artık birço insan, dünyaya kendilerini ne derecede göstermeleri gerektiğini yeniden gözden geçiriyor. Bunlardan biri de Daniel Sieberg...



İnternetten atlayan adam!



Televizyon muhabiri Sieberg, sosyal paylaşım sitelerinin hayatına egemen olmaya başladığının farkına vararak ‘internetten atlamaya’ karar vermiş, yani sosyal paylaşım siteleriyle ilişkisini kesmiş. Sieberg, Huffington Post’ta yayımlanan ‘Bağlantıyı Kesme Bildirgesi’nde “Ben ve egom, tam anlamıyla internettki sitelerce yutulmuş gibiydik. Bunun sonucunda da ilişkilerim zarar gördü. Tanıdığım ve sevdiğim insanlarla yaşadığım anlamlı ilişkiler yerine, tanımadığım insanlarla, pasif ilişkiler kuruyordum. Birinin duvarındaki yazı ve birini dürtmek beni daha çok ilgilendirir olmuştu” diyor.



Özel hayattan da öte...



Bazı kimselerin kontrolü, sanal hayata kaptırdıklarını düşünür hale gelmeleri fikrinden yola çıkan Gordan Savicic de insanların sosyal paylaşım sitelerinden kopmaları için yeni bir hizmet sunmaya başlamış. Merkezi Hollanda’da olan ‘Web 2.0 Suicide Machine’ (Web intihar makinesi) kullanıcının internet hesaplarına giriyor ve her bir arkadaşınızı, her bir ileti ya da mesajınızı elden geçirip sanal ortamda bıraktığınız tüm izleri tümden siliyor.



Savicic’in sunduğu bu hizmet, büyük rağbet görmüş. Şimdiye kadar 90 bin talep gelmiş. Hizmetten yararlanmak için bekleme süresi, bir ay.

Gordan Savicic, “İnsanların egolarını aşırı düzeyde sergilediklerini düşünüyorduk. Bir tür avatar kişilik gibiydi, yarattıkları. Tekrar birer gerçek insan olabilmek için sanal ortamdaki o kişiliklerini öldürme isteğini dile getirmeye başlamıştı bazı kimseler” diyor. Dolayısıyla sorun, özel hayata ait ayrıntıların dış dünyadan korunmasının da ötesine geçiyor.



‘Eski yaşama özlem var’



Savicic’e göre, ekrandaki profillerimizi yenilemek ve sanal dost çevrelerimizi genişletmek için internette giderek daha fazla zaman harcadıkça, gerçek dostlarımızla gerçek iletişim kurma zamanımız azalıyor.



“İnsanlar bilgisayar önünde, internete bağlı halde çok fazla zaman harcadıklarını anladıklarından sanal ortamda yayımladıkları profillerden kurtulma ihtiyacı duymaya başladılar. Temel olarak eski yaşamlarına dönmek istiyorlar. Eski yaşamlarını özlüyorlar” diye konuşuyor Gordan Savicic.



