Sanal para dünyasında büyük iflas



Önde gelen sanal para şirketlerinden Flexcoin , salı günü yaptığı açıklamada Kanada / Alberta merkezli bankalarından yaklaşık 600 bin dolar (437 bin euro) değerinde Bitcoin'in hacker saldırısı üzerine kaybedilmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen saldırıda 896 Bitcoin'in çalındığı belirtiliyor.

Tokyo merkezli Bitcoin alım-satım şirketi Mt Gox'un iflasının hemen ardından yaşanan bu olayın, Bitcoin pazarı için ciddi bir yenilgi olduğu kayedilmekte.

Dünyanın önde gelen sanal para şirketlerinden Mt Gox, 850 bin adet Bitcoin'i çalındıktan sonra iflas başvurusunda bulunmuştu. Ticaret platrofmu Bitstamp'e göre bir Bitcoin şu anda 658 dolar değerinde.

Flexcoin şirketi yaptığı açıklamada sunucularını korumak için tüm sanal güvenlik önlemlerinin alındığını ve son birkaç yıl içerisinde de binlerce saldırıyı geri püskürtmeyi başardıklarını, fakat tüm bu gayretlerinin yetersiz kaldığını itiraf etti. Bununla birlikte, Flexcoin'de hesaplarını dondurmuş olan ve bu nedenle saldırıdan etkilenmeyen müşterilerin, kimliklerini doğrulamak kaydıyla kendileriyle temasa geçebilecekleri belirtiliyor. Dondurulmuş Bitcoinler, saldırganların erişemedikleri, çevrimdışı bir sistemde düzenlenen hesaplarda tutulmakta.

2009 yılında baş gösteren finansal krizin ardından sanal para Bitcoin'e yatırımcıların ilgisi giderek artmıştı. Fakat sanal para Bitcoin'e söz konusu sistemin kara para aklamaktan, yasa dışı ürünleri satın almaya varıncaya dek bir çok suistimale açık olduğu şüphesiyle yaklaşılmaktaydı.

Nitekim Mt Gox şirketinin iflası üzerine Japon hükümeti, internet üzerinden alışveriş yapan tüketiciyi, esnafı korumak ve ticari vergi kaybına engel olmak için yeni yasal düzenlemeler yapılacağını duyurdu.