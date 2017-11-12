Sanal para Bitcoin’le uyuşturucu siparişi verdiler

Sanal para “bitcoin” ile Kanada ve İngiltere’den esrar ve bonzai siparişi veren 5 üniversite öğrencisi, suçüstü yakalandı. Gümrük Muhafaza ekiplerince yakalanan şüphelilerin 2’si tutuklandı.

Yurtdışından gelen kargoları gözetim altına alan İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda 5 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Kanada ve İngiltere’den gelen, üzerinde gönderici bilgisi bulunmayan kargoları takip eden ekipler, uzman köpekler aracılığıyla paketlerde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Gümrük Muhafaza ekipleri, kargocu gibi davranarak gelen kargoları alıcılarına teslim etti. 1 ay içinde ayrı zamanlarda kargoları alan kişiler, kargoların içinde uyuşturucu çıkması üzerine suçüstü yakalandı. Paketlerde 35 ile 150’şer gramlık Kanada esrarı ve bonzai bulunduğu belirlendi.

2 kişi tutuklandı

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre gözaltına alınan öğrencilerden Y.T. ve B.O. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, tıp fakültesi öğrencisi C.K. ile M.Ç. ve M.B.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tıp öğrencisinin, “uyuşturucu madde ithal etme” suçundan tutuklamaya sevk edildiği, ancak ilk kez bu maddeyi kullanmak için aldığını, ithalat kastının olmadığını, pişman olduğunu söylediği ve bu nedenlerle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüphelilerden Y.T.’nin Ümraniye’deki evinde yapılan aramalarda da az miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Evde bir de kurusıkı silah bulundu.

Suça teşvik

Konunun uzmanı olan hukukçulardan Avukat Helin Ballıkaya, bir takım internet sitelerinden sanal para birimi bitcoin ile uyuşturucu siparişi verilebildiğini, bu sitelerde işlemin nasıl yapılacağının anlatıldığını söyledi. Sitelerin adeta kişileri suç işlemeye teşvik ettiğini anlatan Ballıkaya, “Maddeler, Türkiye’deki fiyatlarının neredeyse dörtte biri. Bu da cazip kılabiliyor. Asgari bir sipariş oranı belirlenmiş” dedi.

Bitcoin ile sipariş verme sebebinin, bu para birimiyle transferin internet üzerinde takip edilememesi olduğunu taydeden Ballıkaya, “Bitcoin, yasal olmayan işlemlerde kullanılmaya başlanmış durumda. Sitelerden birinde, daha önce internetten uyuşturucu siparişi veren kişilerin yorumları bile mevcut. Bu yorumların hepsi, bu şekilde sipariş vermekten bir zarar gelmeyeceği üzerine yapılmış. Hukuki telkinlerde bulunuyorlar. Teşvik etmeye yönelik hazırlanmış bir site. Bu şekilde kolay erişilebilen internet siteleri aracılığı ile uyuşturucu madde siparişi verme olayları artıyor. Maalesef birçok insan bu suçun ne kadar yüksek cezalar öngördüğünden bihaber durumda. Bu nedenle de savcılıktan bu sitelere erişimin engellenmesini talep ettik” diye konuştu.

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