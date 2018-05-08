Sanal ortamdan ulaştığı arkadaşlarıyla gençlik oyunlarını oynadılar

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 50 kadın, yöreye özgü olan ve her ilkbahar mevsiminde oynanan \'bicek çıkartma\' oyununu oynadı. Kadın arkadaşlarını sosyal medya üzerinden ulaşıp buluşturan Hacer Öztürk Dindaroğlu (46), dilek tutulduktan sonra çiçek buketi içerisine atılan özel eşyaların maniler eşliğinde çıkartıldığı oyunu yaşatmak için etkinliği düzenlediğini söyledi.

Erciş\'te yaşayan Hacer Öztürk Dindaroğlu, geçmişi 50 yıl öncesine dayanan ve ilçenin en önemli geleneklerinden biri olan \'bicek çıkartma\' oyununun kaybolmaması için etkinlik düzenledi. Dindaroğlu, özellikle genç kızların ilkbahar mevsimde hazırlık yapıp neşe içinde oynadığı \'bicek çıkartma\' oyunu etkinliği için sosyal medya üzerinden yaklaşık 50 kadın arkadaşına ulaştı. Hacer Öztürk Dindaroğlu ve buluştuğu arkadaşları \'bicek çıkartma\' oynayarak hem keyifli dakikalar yaşadı hem de eski günleri hatırladı.

Bicek çıkartma oyununun Orta Asya’dan bugüne kadar gelen bir gelenek olduğunu belirten Hacer Öztürk Dindaroğlu, \"Bicek çıkartma geleneğini yeniden canlandırmak için birkaç kadın arkadaşımla görüşüp, hazırlıklara başladım. Amacım unutulan bu geleneğimizi yeni genç nesillere aktarmak. Günlerdir hazırlık yapıyorum. Doğada bulunan çiçek çeşitlerinden bir demet yaptık. Bahçede semaverlerimizi kaynattık, çayımızı demledik. Evlerimizde yaptığımız yiyeceklerden hazırladık. Kadınlar olarak kendi aramızda bir süre Erciş türküleri eşliğinde halay çektikten sonra çiçeklerle bezeli kap içerisine bayanlar niyet tutarak düğme, yüzük, küpe, çengelli iğne gibi kendilerine ait eşyaları bıraktı. Ardından annesinin ilk kız çocuğu olan küçük kızımızı seçtik. Kızımız çiçek demetiyle kapatılmış kap içerisinde bulunan eşyaları maniler eşliğinde rastgele çıkardı. Niyetler genellikle evlilik üzerine tutulurken, söylenen manilerde ise sevgi, hasret, gurbet, şikâyet, sitem ve övgü gibi konular işlendi. Bu sayede hem geleneğimizi canlandırdık hem de kadınlarla bir araya gelerek eğlendik\" dedi.

Bicek çıkartma oyununa katılan kadınlardan Gülten Karadeniz (67), \"Eskiden annelerimiz, teyzelerimiz bizlerin elinden tutarak bicek çıkartmaya götürürlerdi. Günlerimiz çok güzel geçerdi. O anı yeniden yaşamak için buraya geldim\" dedi. Genç kızlar ise oyunu ilgiyle izledi.



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