Sanal kumar operasyonu: 471 kişiye 2 milyon 915 bin TL ceza

İstanbul'da bilgisayar üzerinden sanal kumar oynatan yerlere yapılan operasyonda 188 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Oyun oynadığı tespit edilen 471 kişiye de toplam 2 milyon 915 bin 117 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince bulundurulması yasak olan kumar makineleri ve bilgisayar üzerinden sanal tombala oynatan yerlere yönelik operasyon düzenledi.

164 farklı adreste kumar makinesi bulunduran 188 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, oyun oynadığı tespit edilen 471 kişiye de 2 milyon 915 bin 117 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde; 4 rulet makinesi, 156 adet kumar makinesi,441 bilgisayar, 3 ruhsatsız silah ele geçirildi. Kumar parası olan 15 bin 290 TL’ye de paraya el konuldu.