Sanal gerçeklik sergisi açıldı; Cem Yılmaz ve Taner Ceylan !f'te buluşuyor

!f Yarın kapsamında gerçekleşecek Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler sergisi Alt Sanat Mekânı'nda açıldı.

!f Yarın’da görebileceğiniz işlerin yaratıcılarından Ersin Han Ersin, Çağrı Hakan Zaman, Nil Tuzcu, Ergin Şanal ve Beyza Boyacıoğlu, “!f Yarın Forum”da buluşacak.

Cem Yılmaz ve Taner Ceylan'ın konuşmacı olacağı "Kahkaha ve Estetik” başlıklı sohbet de bu akşam saat 19:00'da Bomontiada'da yapılacak.

Gazeteci Derya Bengi’nin moderatörlüğünde Alt Sanat Mekânı’nda yapılacak olan 'Hayata Yeni Şarkılar Lazım' başlıklı sohbete, şarkıcı ve besteci Harun Tekin konuşmacı olarak katılacak.

Polonyalı Paweł Łoziński’nin bir anne kız arasındaki ilişkiyi terapi seansları üzerinden anlatan filmi “Seni Ne Kadar Sevdiğimi Bir Bilsen”, yönetmeninin de katılımıyla Cinemaximum City's'de.



!f Yarın’da görebileceğiniz işlerin yaratıcılarından Ersin Han Ersin, Çağrı Hakan Zaman, Nil Tuzcu, Ergin Şanal ve Beyza Boyacıoğlu, “!f Yarın Forum”da buluşuyor.

Cem Yılmaz ve Taner Ceylan'ın konuşmacı olacağı "Kahkaha ve Estetik” başlıklı sohbet Bomontiada'da