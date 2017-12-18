Sanal Gerçeklik Küresi inşaatından düşen işçi yaralandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te işçi Hasan Tatar, yapımı devam eden Sanal Gerçeklik Küresi inşaatından düşerek yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, İzmit Cephanelik mevkiinde yapımı devam eden Sanal Gerçeklik Küresi inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan Hasan Tatar, dengesini kaybederek inşaattan düştü. Mesai arkadaşları, Hasan Tatar\'ın düştüğünü görünce 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Beton zemine düşmesi sonucu yaralanan Hasan Tatar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen Hasan Tatar tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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