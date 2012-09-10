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Sanal dünyanın en tehlikeli ünlüsü!

McAfee'nin geçen sene yaptığı araştırmada da Heidi Klum 'ın ismi ilk sırada yer almıştı.

10 Eylül 2012 22:26

 

Harry Potter serisinin yıldızı Emma Watson, sanal dünyanın en "tehlikeli" ünlüsü ilan edildi.
 
Antivirüs ve bilgisayar güvenliği yazılımları üreticisi McAfee'nin yaptığı araştırmaya göre, kişisel bilgileri ele geçirmeyi ya da kullanıcıların zararlı yazılımları bilgisayarlarına indirmelerini amaçlayan siteler “yem” olarak en fazla Emma Watson 'ın ismini kullanıyor. 
 
Bir başka ifadeyle, 22 yaşındaki oyuncunun ismini arama motorlarına giren bir hayranı, karşısına çıkan 8 siteden 1'inde bilgisayar virüsüyle karşılaşıyor. 
 
Araştırmaya göre, internette arama yaparken dikkat edilmesi gereken isimler arasında Jessica Biel, Eva Mendes, Selena Gomez ve Halle Berry de bulunuyor.
 

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