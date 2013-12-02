Sanal dolandırıcılığa rekor ceza: 199 yıl hapis

Mersin sahillerindeki esnafa internet sitesi yaparak geçimini sağlayan Onur Kopcak'ın, bilgilerini elde ettiği 43 kişinin kredi kartını kopyalayıp, dolandırıcılara sattığı iddiasıyla yargılanıp 199 yıl 7 ay 10 gün hapis ve 73 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılan cezası Yargıtay'ca onandı.

İddiaya göre, 2008 yılının Mart ve Ağustos aylarında, talep üzerine her birini 500 liradan 5 ayrı telefon kontörü satışıyla ilgili internet sitesi yaptı. Birkaç ay sonra da, yurt genelinde toplam 43 kişi, 'kredi kartı bilgilerim kullanılarak adıma yüklü miktarlarda kontör alımı yapılmış' şeklinde şikayette bulununca polis ekipleri operasyon başlattı.

Yapılan çalışma üzerine, Onur Kopcak ile onun internet sitesi yaptığı kişiler yakalanarak tutuklandı. Kopcak ile birlikte 15 kişi hakkında 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim sistemine giriş, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçlarından dava açıldı.

Suçlamaları reddetti

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Mersin 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Onur Kopcak, savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin sadece internet sitesi yaptığını ileri süren Kopcak, "Ben diğer sanıkların talepleri doğrultusunda 'Kontör Türkiye 'de' ve 'Çok ucuz kontör' isimli siteler yaptım. Bu iş karşılığında para aldım. Benim satılan kontörlerden ve bu kontörlerin ne şekilde yapıldığından haberim yok. Ben kontör satılması işine karışmadım" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Onur Kopcak'ı 49 ayrı suçtan toplam 199 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, 73 bin 500 lira da adli para cezası verdi. Hacker Kopcak'a verilen cezayı Yargıtay 8'inci Ceza Dairesi de onadı. Hacker, şimdi Ceza ve Güvenlik Tedbirinin İnfazı Hakkındaki Kanun'a göre, 28 yıl hapis yatacak.

Cezasının Yargıtay tarafından onandığını öğrenince ikinci kez yıkılan Kopcak, cezaevinden yazdığı dilekçesinde "Yargıtay'ın da onadığı bu karar ilamı, hayatımın fiilen bitirildiğine dair bir ilamdır. 18 yaşında, henüz hayatın anlam ve önemini dahi keşfedememişken, bu suçları işlediğim iddia edildi. İşlemiş olsam dahi cezam gerçekten bu mu olmalıydı. Dolandırdığım iddia edilen kişiler, bu kadar ceza aldığımı bilseler, inanıyorum ki onların da gönlü razı olmazdı. Zaten çoğu da yargılama aşamasında şikayetçi olmamıştı" diye konuştu.

Böyle bir çocuk değiliz

Karar karşısında söyleyecek söz bulamadığını belirten Onur Kopcak'ın annesi Hürü Kopcak da, oğlunun suç işleyecek bir çocuk olmadığını, kötü arkadaşların kurbanı olduğunu kaydetti. Baba Şevket Kopcak da şunları söyledi: "Benim oğlum 5 site kurmuş. 'O sitelerin kurbanıyım' diyor. Benim çocuğumun askerlik çağı cezaevinde geçiyor. Her baba gibi ben de askerliğini yapsın gelsin, evlendireyim isterdim. Bu cezayı çekmeye ömür yeter mi?."