'Sanal çiftçi'nin değer 1 milyar dolara çıktı

Sosyal arkadaşlık sitesi Facebook’ta 65 milyon kişi tarafından oynan sanal çiftçilik oyunu “FarmVille”, üretici şirketi zengin etti. Aynı sitede oynanan “Mafia Wars” isimli oyunun da sahibi olan Zynga Inc. şirketinin şu an halka açılsa piyasa değerinin 1 milyar doları aşacağı belirtildi. Türkiye’de de on binlerce kişi tarafından oynanan FarmVille ücretsiz. 52.5 milyonla dünyada en çok satan oyun konsolu Nintendo’yu bile 5 ay gibi kısa bir sürede geride bırakan oyunda tarla ekerek para kazanılıyor. Hasattan elde edilen para ile tarla büyütülüyor, ağaç, hayvan, dekorasyon malzemeleri ve araç gereç alınabiliyor.Ancak sitedeki bazı ürünler kazanılan deneyimler sayesinde seviye atladıkça biriken FV denilen “gerçek” paralarla alınabiliyor. Bu paraya sahip olmayanlar ise kredi kartlarıyla istedikleri ürünü alma, tarlasını deneyim kazanmadan büyütme imkanına sahip oluyorlar. 5 dolar karşılığında 25 FV doları satın alanabiliyor. Oyunda yavru hindi 7, Türk bayrağı ise 16 FV dolarına satılıyor. Zynga oyunları bu yıl 210 milyon dolar ciroya ulaştı, 2010’da şirketin cirosunun 355 milyon dolara yükseleceği belirtildi. Zynga CEO’su Mark Pincus, “Şirketi borsaya açmak gibi bir niyetimiz yok” dedi.