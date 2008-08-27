T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sanal çete haberi medyayı hedef yaptı

Sanal çetenin üyesi hacker Ercan F. 'dünyanın en iyi ikinci korsanı' olarak gösterilince birçok haber sitesi hackerların hedefi oldu.

27 Ağustos 2008 03:00

Türk polisinin çökerttiği sanal çetenin önemli isimlerinden hacker Ercan F.’nin, FBI tarafından 'dünyanın en iyi ikinci korsanı' olarak gösterildiğine dair bir kanıt yok ama Kastamonulu bilgisayar korsanı yine de 'en tehlikeliler' arasında yer alıyor... 

>> Hackerlar parayı yorgan yapmış...

Paralardan üzerine 'yorgan' yapmış pozuyla Türk basınında büyük yer işgal eden ve "FBI’ın dünyadaki en iyi ikinci hacker olarak gösterdiği" öne sürülen Kastamonulu bilgisayar korsanı Ercan F'nin, aslında bu kadar da 'kıdemli' bir hacker olmadığı ortaya çıktı.

En tehlikeli 50 korsandan biri

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü'nden bir yetkilinin Tempo24'e yaptığı açıklamaya göre, 'Seagate' rumuzuyla faaliyet gösteren Ercan F, şu anda dünyanın 'en iyi' değil ama 'en tehlikeli' 50 korsanı arasında gösteriliyor, ancak adı ilk 10'da yer almıyor.

Ercan F'nin Türkiye'den internete bağlanarak ABD'de yaptığı kredi kartı bilgi hırsızlıkları Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından tespit edilince, olayla ilgili bilgiler, FBI tarafından Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne iletildi.

Bilgisayarı açık bulundu

Bunun ardından, eldeki IP bilgisiyle, 'Seagate' rumuzlu kişinin TTNet üzerinden isim ve açık adresi alındı. Ercan F'nin evine yapılan baskında, çok yüksek güvenlik korumaları olan bilgisayar açık olarak ele geçirildi ve korsan yakalandı. Bilgisayarda tespit edilen veriler ve yapılan sorgulamada Ercan F'nin verdiği isimler sayesinde çeteyle bağlantılı diğer kişiler de ele geçirildi.

Yanlış anlaşılma

Ercan F'nin, tarihin en büyük 5'inci sanal para soygununu gerçekleştirdiği belirtiliyor. Diğer 4 sanal soyguncudan 3'ü yakalanmış ve Ercan F, hala yakalanmayan iki tehlikeli hackerdan biri konumuna gelmişti. Ercan F'nin, FBI tarafından 'dünyadaki en iyi ikinci hacker' olarak gösterildiğine dair iddiaların da bu yanlış anlamadan kaynaklandığı belirtiliyor.  

ABD ve Avrupa’daki birçok bankanın müşteri hesaplarını boşaltarak milyonlarca dolar vuran sanal çetenin önemli isimlerinden Kastamonulu hacker Ercan F.’nin, ABD ve Avrupa’da birçok bankanın müşteri hesaplarını boşaltarak hortumladığı yüz binlerce YTL ve dolarla çektirdiği fotoğrafı, yabancı hacker arkadaşlarına gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Ortaokul mezunu

Ortaokul mezunu olan ve Kastamonu’da gözaltına alınan Ercan F.’nin, satın aldığı yatla hacker arkadaşlarıyla birlikte Türkiye sahillerinde mavi tura çıktığını gösteren fotoğraflar da dosyaya konuldu. Ayrıca bazı şüphelilerin bilgisayarlarında, Dubai’deki 7 yıldızlı Burc el Arab Oteli’nde çekilen fotoğraflar bulunmuştu. (Tempo24)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24