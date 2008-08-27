Sanal çete haberi medyayı hedef yaptı

>> Hackerlar parayı yorgan yapmış...

Paralardan üzerine 'yorgan' yapmış pozuyla Türk basınında büyük yer işgal eden ve "FBI’ın dünyadaki en iyi ikinci hacker olarak gösterdiği" öne sürülen Kastamonulu bilgisayar korsanı Ercan F'nin, aslında bu kadar da 'kıdemli' bir hacker olmadığı ortaya çıktı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü'nden bir yetkilinin Tempo24'e yaptığı açıklamaya göre, 'Seagate' rumuzuyla faaliyet gösteren Ercan F, şu anda dünyanın 'en iyi' değil ama 'en tehlikeli' 50 korsanı arasında gösteriliyor, ancak adı ilk 10'da yer almıyor.Ercan F'nin Türkiye'den internete bağlanarak ABD'de yaptığı kredi kartı bilgi hırsızlıkları Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından tespit edilince, olayla ilgili bilgiler, FBI tarafından Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü'ne iletildi.Bunun ardından, eldeki IP bilgisiyle, 'Seagate' rumuzlu kişinin TTNet üzerinden isim ve açık adresi alındı. Ercan F'nin evine yapılan baskında, çok yüksek güvenlik korumaları olan bilgisayar açık olarak ele geçirildi ve korsan yakalandı. Bilgisayarda tespit edilen veriler ve yapılan sorgulamada Ercan F'nin verdiği isimler sayesinde çeteyle bağlantılı diğer kişiler de ele geçirildi.Ercan F'nin, tarihin en büyük 5'inci sanal para soygununu gerçekleştirdiği belirtiliyor. Diğer 4 sanal soyguncudan 3'ü yakalanmış ve Ercan F, hala yakalanmayan iki tehlikeli hackerdan biri konumuna gelmişti. Ercan F'nin, FBI tarafından 'dünyadaki en iyi ikinci hacker' olarak gösterildiğine dair iddiaların da bu yanlış anlamadan kaynaklandığı belirtiliyor.ABD ve Avrupa’daki birçok bankanın müşteri hesaplarını boşaltarak milyonlarca dolar vuran sanal çetenin önemli isimlerinden Kastamonulu hacker Ercan F.’nin, ABD ve Avrupa’da birçok bankanın müşteri hesaplarını boşaltarak hortumladığı yüz binlerce YTL ve dolarla çektirdiği fotoğrafı, yabancı hacker arkadaşlarına gönderdiği ortaya çıkmıştı.Ortaokul mezunu olan ve Kastamonu’da gözaltına alınan Ercan F.’nin, satın aldığı yatla hacker arkadaşlarıyla birlikte Türkiye sahillerinde mavi tura çıktığını gösteren fotoğraflar da dosyaya konuldu. Ayrıca bazı şüphelilerin bilgisayarlarında, Dubai’deki 7 yıldızlı Burc el Arab Oteli’nde çekilen fotoğraflar bulunmuştu.