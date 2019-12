Sanal casusluk ağı deşifre edildi

Kanadalı araştırmacılar, dünya çapında hükümetlerle özel kuruluşların bilgisayarlarına sızan bir elektronik casusluk ağını ortaya çıkardı.



New York Times gazetesinin haberine göre, Toronto'da bulunan Munk Uluslararası Araştırmalar Merkezi'nden bir ekip, 10 aylık bir araştırmanın ardından büyük kısmı Çin'de üslenen elektronik casusluk ağının 103 ülkeden 1295 bilgisayara sızdığını saptadı.



Uzmanlar, sızılan yerler arasında dışişleri bakanlıkları, hükümet binaları, elçilikler ve Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama'nın Hindistan, Brüksel, Londra ve New York'taki büroları bulunduğunu, Amerikan hükümetine ait birimlere sızıldığına dair bir kanıtınsa olmadığını açıkladı.



Uzmanlar, bu korsanlık ağının güney ve güneydoğu Asya ülkeleri üzerinde odaklandığını söyledi.



Araştırmada İran, Bangladeş, Letonya, Endonezya, Filipinler, Brunei, Barbados ve Butan dışişleri bakanlıklarının hedef alındığının görüldüğü, bilgisayar korsanlarının ayrıca Hindistan, Güney Kore, Endonezya, Romanya, Kıbrıs Rum kesimi, Malta, Tayland, Tayvan, Portekiz, Almanya ve Pakistan elçiliklerinin sistemine sızdığının anlaşıldığı belirtildi.



Torontolu uzmanların Dalay Lama'nın bürosunun bilgisayarlarına sızılmış olabileceği ve bunun kontrol edilmesi talebi üzerine taramaya başladıkları ve devasa casusluk ağına ulaştıkları kaydedildi.



Sanal casusluk şebekesinin bilgisayarlara bir e-posta mesajına ekli dosyaya tıklanmasıyla ya da e-posta mesajında görünen bir internet bağlantı adresinin tıklanmasıyla elde edilen veri alışverişiyle sızdığı ifade edildi.



Bu arada, uzmanlar casusluk sisteminin çoğunlukla Çin'de üslenen bilgisayarların kontrolünde olduğuna işaret ederken, Çin hükümetinin bu olaya karıştığı konusunda bir kanıt bulunmadığına da özellikle dikkat çekiyorlar.



Çin'in New York Konsolosluğu Sözcüsü Wenqi Gaoda, bu olaya Çin'in karıştığı iddialarını reddederek, ülkesinin sanal suçlara ilişkin sert tedbirler uyguladığını anımsattı.