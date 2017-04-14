T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sanal bebekler geri geliyor

Nokia 3310’un geri dönüşü ile başlayan akım oyuncak sektörüne de sıçradı

14 Nisan 2017 20:18

90’lı yılların efsane oyuncağı sanal bebekler 2017’de tekrar piyasaya çıkacak

ontrava.comda yer alan habere göre, son zamanlarda 90’lı yıllarda kullandığımız ikonik eşyalara geri dönüş modası almış başını giderken, son hamle de sanal bebeklerden geldi. Nokia 3310’un geri dönüşü ile başlayan akım oyuncak sektörüne de sıçradı.

Mattel, Hasbro ve LEGO’dan sonra dünyanın en büyük oyuncak firması olan Bandai, 1996 yılında oyuncak sektörüne sanal bebekleri kazandırmıştı.

Yıllar sonra firma Tamagotchi, yani sanal bebekleri tekrar pazara sürdü. 6 farklı karakter ile internet üzerinden satışa sunulan sanal bebekler, 90’lı yıllarda çocuk olmanın en belirgin özelliklerinden biri.

Şimdilik Japon marketinde bulunan sanal bebeklerin daha sonra dünyanın farklı yerlerinde satışa çıkarılacağı söyleniyor. Amazon’un Japon sitesinde 1.900 yen, yani yaklaşık 17 dolar olarak satışa çıkan sanal bebekler, nostalji akımına renk kattı.

ETİKETLER

sanal bebekoyuncak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24