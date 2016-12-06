Sanal bahse bulaşanlar anlatıyor: 150 bin lira borç yaptım, cezaevine gireceğim!

Türkiye’de 2.5 milyon kişinin oynadığı sanal kumarda bir yılda dönen para 4.5 milyar lirayı buluyor. Oto kiralama, kahvehane, internet kafe görünümündeki yerlerde oynanan sanal kumar, ‘daha fazla oran ve farklı seçenekler sunduğu’ için tercih ediliyor. Bu batağa düşenlerden S.G., “150 bin lira borç yaptım, cezaevine gireceğim” derken, taksici B.D., “120 bin lira kaybettim, şimdi devrettiğim evde kiracı olarak oturuyorum” diye konuştu.

Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, İstanbul merkezli 8 ilde, 2 ay önce yasadışı bahis çetesine yönelik düzenlenen ‘Handikap’ operasyonuyla Türkiye’deki sanal kumarın boyutları ortaya çıkmaya başladı. Türkiye’de yasadışı bahis oynayanların sayısı ve profiliyle ilgili polisin hazırladığı raporda, aralarında futbolcu eşlerinin de bulunduğu 2.5 milyon kişinin yasadışı bahis oynadığı, bunların büyük kısmınınsa 15-20 yaş grubu olduğu açıklandı.

Yıllık pazarı 4.5 milyar liraya ulaşan sanal kumara bulaşıp yuvası yıkılan da, Brezilya’nın atamadığı bir gol yüzünden motorunu satıp 2 yıl yürüyen kurye de, kendi dairesinde kiracı olarak oturan da var. Seçenek sayısı yasal bahisten 3-4 kat fazla ve oranları daha yüksek olan sanal kumarda, birçok site başlangıçta ödül olarak ciddi paralar yatırmayı taahhüt edince işin cazibesi daha da artıyor.

Dışarıdan bakılınca kahvehane ama...

Habertürk olarak, sanaL bahisin İstanbul’da izini sürdük. Bazen araç kiralama firması, bazen kahvehane, bazen de internet kafe görünümünde olan bu yerlere ulaşmak çok zor değil. Ancak oyun oynamak için bir ismin aracı olması gerek. Sora sora bulduğumuz ilk yer, Okmeydanı’nda bir kahvehaneydi. Dışarıdan, sıradan bir kahvehane olan yerde yasadışı bahis, içeride oluşturulan kapalı bir bölüme konulan 3 bilgisayarla oynatılıyor. Kahvehaneye girip çayımızı söyledik ve yasal bahisle aynı maç kodlarını kullandıkları için bir masanın üzerinde duran yasal bahis bültenlerinden birini alarak kuponumuzu hazırladık.

Referans olmadan oynatmadılar

Ancak bilgisayarlardan birinin başında oturan işletmeci bizi tanımadığı için bahis oynatılmadığını söyleyerek oynamamıza izin vermedi. Ertesi gün aynı kahvehaneye bu kez bir referans aracılığıyla gittik. O kişinin adını söylediğimizde işletmeci, bahis sitelerinin sürekli açık olduğu bilgisayarlardan birine oturabileceğimizi söyleyip bizi kapalı bölüme davet etti. Bahis oynadığımız maçların kuponunu da işletmeci verdi. Üçüncü gidişimizde önceki kuponda ‘yatan maçlar’ üzerine sohbet bile ettik ve yeni bir bahis oynayarak ayrıldık.

Gaziosmanpaşa’da gittiğimiz bir mekansa eski bir araç kiralama firmasıydı. Bir köşede 2 langırt masası, diğer köşede bilgisayar oyunu konsolları vardı. Ortadaki masalarda ise iskambil ve tombala oynanıyordu. Bir müşterinin verdiği bilgiye göre her oyun parayla oynanıyor ve burası birçok sabıkalı kişinin mekanı durumunda. Burası, diğer yerlere göre daha tedbirliydi ve oynadığımız bahis karşılığında bize kupon vermek yerine, maçları telefon numaramıza mesaj olarak gönderdi.

Neden engellenemiyor?

2007’de çıkarılan yasa ile Bilgi Teknolojileri Kurumu’na, (BTK), kumar ve fuhuşla ilgili yeterli şüphe bulunan internet sitelerinin yayınının engellenmesi yetkisi verildi. Ancak BTK’nın bu siteleri kapatması çözüm olmuyor. Kapatılan sitelerin adlarına bir harf ve ya rakam eklenerek aynı gün yeni bir site açılıyor. Açılan yeni siteler bahisçilere mesaj yoluyla bildiriliyor.

Yasadışı bahse bulaşanlar anlatıyor...

Sanal bahise bulaşıp mağdur olan, onbinlerce lira para kaybeden, ailesi dağılan kişilere de ulaştı. İşte o mağdurların anlattıkları:

- ‘ZOR KURTULDUM’: Tekstil firmasında şoförlük yapan Y.A., “7-8 sene oynadım. Asgari ücretle çalışıyordum ama kumara haftada 2 bin lira yatırıyordum. Kupon yattıkça kaybettiğini almak için tekrar oynuyorsun. Borç gırtlağa geldi. Eşimle boşanma aşamasına geldik. Arabayı satıp borcumu ödedim” dedi.

Y.A. eşiyle boşanma aşamasına geldikten sonra kumarı bıraktığını söyledi.

- ‘HACİZ KAPIMDA’: S.G. ise 2008 yılında üniversitede arkadaş teşvikiyle sanal kumara başladığını belirtti ve şunları anlattı: “Önce kazandırdılar, öğrenciyken paraya ihtiyacımız vardı. Sonra alıştım. Dengem bozuldu. 2 bin TL para ile çalışmak anlamsız geliyordu. Yakınlarımdan borç aldım, kredi çektim. 7 yıl oynadım, 150 bin TL batağa girdim. Hacizler kapımda, cezaevine gideceğim.”

150 bin TL borcu olduğunu anlatan S.G., “Haciz geldi, cezaevine gideceğim” dedi.

- ‘MOTORU SATTIM’: Kuryelik yapan M.A., “2014’te Brezilya- Meksika maçında Brezilya galibiyetine oynadım. Kredi kartından 4 bin lira çektim, bütün parayı yatırdım. Maç golsüz bitti. Motosikleti satmak zorunda kaldım. 2 yıl yürüyerek, otobüslerle kuryelik yaptım” dedi.

- ‘EŞİM TERK ETTİ’: Sigortacıda çalışan C.S., “15 bin TL borca girdim. Son çare olarak eşimin 12 bin TL değerindeki altınlarını bozdurup yerine sahtelerini koydum. Eşim bu yüzden evi terk etti” diye yaşadıklarını anlattı.

- ‘EVİME KİRACI OLDUM’: Taksici B.D. de sanal kumarda 120 bin TL kaybetti. Borçlar yüzünden tehdit aldı. Borcuna karşılık 200 bin liralık evinin tapusunu devretti. Şimdi kendi evinde kiracı oldu.

Sanal kumar nasıl oynanıyor?

Yasa dışı bahis merkezlerinin yasal olanlar gibi bir tabelası veya ayrıca makinesi bulunmuyor. Kumar oynatan siteye girmek yeterli. Bu siteler yasal bahis bültenlerindeki maç kodlarını kullandığı için bir bülten hazırlamaya da gerek kalmıyor. Son olarak kuponu hazırlarken hesapladığımız bahis oranlarıyla oynadıktan sonra ortaya çıkan bahis oranlarının farklı olduğunu gördük. Yasa dışı bahise yönelten başlıca sebep bahis oranının yüksekliği ve bahis seçeneğinin fazlalığı ortaya çıkıyor. Öyle ki seçenekler 200’e kadar çıkıyor. Maç sırasında bahis oynanabiliyor, dakikalar arasındaki goller, maç skoru tek mi çift mi, 40-45 dakikalarda kart olur mu gibi sayısız seçenek yer alıyor.

Sistem nasıl işliyor?

Handikap Operasyonu’nda hedef alınan ‘üst grup’, yani mekânlara sistemi sağlayan grup, sunucuları yurtdışında bulunan kumar sitelerini yayına sokuyor. Site üzerinden kumar oynatacak olan kişilere hesap açılıyor ve para yatırılıyor. Sistem üzerinden bu kişiler, isteyenlere kumar oynatıyor.

‘Alt grup’, yani doğrudan bahis oynatan kişilerse bahis sitelerine giriş yapıyor. Sistem üzerinden yüklü miktarda kredi alarak kendi üyeliği üzerinden bahis oynatıyor. Karşılığında üst grubun belirlediği dönemlerde, bahis miktarının bir kısmını sistemden kredi olarak geri alıyor. Kupon tutarsa, parasını almaya gelen kişiden kazanılan tutara göre paranın belirli bir bölümünü komisyon olarak alıyor. Banka hesabı bulunmayan ve bilgilerini siteyle paylaşmak istemeyenler ise kahvehane benzeri yerlerde başkaları aracılığıyla sanal kumar oynuyor.