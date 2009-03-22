'Sanal askerim çalındı memur bey!'

İstanbul polisi, sanal alemde, kayıp askerlerin peşine düştü. 'Şövalye Savaşçıları' isimli bilgisayar oyununda askerleri çalınan 87 kişi, polise başvurdu. Sanal asker deyip geçmeyin, hackerler, her askeri 100 ila 2 bin 500 dolar arasında satıyor



Akşam gazetesinin haberine göre dünyanın en büyük metropollerinden sayılan İstanbul'da suç peşinde koşan polisler şimdi de sanal alemde kaybolan askerleri arıyor. İnternette oynanan 'Şövalye Savaşları' (Knightonline) fanatiği 87 kişi, geçtiğimiz iki ay içerisine polise başvurarak, sanal oyunun karakterleri olan askerlerin çalındığını söyledi.



Polisi şaşkına çeviren olayın aslı şu: Türkiye'de binlerce üyesi olan oyununda seviye yükseldikçe, asker ve silah kazanılıyor. Ordusu en güçlü olanlar, sanal listenin üst sıralarına çıkıyor. Oyunu kazanmak isteyenlerin bir kısmı, hackerlerden çalıntı asker alıyor. Hackerlar oyuncuların mail adreslerine gönderdikleri keyloger virüsüyle şifreleri ele geçirip, karakterleri çalıyor.

'Şövalye Savaşçıları' oyununda çalınan askerler internetteki paylaşım sitelerinde güçlerine göre 100 ila 2 bin lira arasında satılıyor.

