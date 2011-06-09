-SANAL ALEMDEKİ ''SİBER SALDIRI'' ALARMI ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - İnternette ''filtre'' iddiaları karşısında temel hak ve özgürlüklerin ihlal edileceğini savunan ''Anonymous'' (Anonim) adlı grubun, 12 Haziran'da yapılacak genel seçimde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) sistemini hedef alarak siber saldırı düzenleyeceği iddia edildi. Siber Güvenlik Uzmanı Huzeyfe Önal, yaptığı açıklamada, Wikileaks'e yönelik ambargo uygulayan ülkelerin en önemli finans şirketlerine yönelik saldırılarıyla adından söz ettiren Anonymous grubunun, son 48 saat içinde Türkiye'deki çok sayıda internet sitesine siber saldırı başlattığını söyledi. Sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütlenen grup üyelerinin ''IRC'' isimli anlık mesajlaşma kanalı üzerinden haberleştiğini ve saldırıya yönelik direktifler verdiğini kaydeden Önal, tüm hareketlerini yakından takip ettiklerini aktardı. Söz konusu grubun saldırı tehdidinden sonra karşı atağa geçen Türkiye'deki bazı hackerların, Anonymous'un ''www.anonnews.org'' isimli internet sitesini etkisiz hale getirdiğini ve IRC kanalını ele geçirdiğini vurgulayan Önal, ''Bu karşı saldırının ardından Anonymous'un web sitesine erişim saatlerce kesildi. Ancak bir süre sonra farklı ağlar üzerinden tekrar ortaya çıktılar'' dedi. Gece boyunca kamuya ve özel şirketlere ait çok sayıda siteye saldırı düzenlendiği bilgisini veren Önal, ''Saldırılarda kullanılan 'zombi' bilgisayar sayısının 90 binin üzerinde olduğunu belirledik. Bu rakam gerçekten ürkütücü. Organize saldırılarda sayının 1 milyonun üzerinde olacağı kaçınılmaz. Böylesi bir durum internet altyapısı için felaket olur'' diye konuştu. -''SİBER SALDIRININ YENİ HEDEFİ YSK OLACAK''- Türkiye'deki önemli internet sitelerine karşı yeniden saldırıya geçen grubun, ''DDoS'' adı verilen siber atak yöntemi ile ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığını kaydeden Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Anonymous'un anlık mesajlaşma kanalında gruba destek veren çok sayıda Türk ile karşılaştık. İdeolojik söylemleri ile yurt dışındaki binlerce Anonymous taraftarını Türkiye'ye karşı kışkırtan bu kişiler, bazı önemli hedeflere saldırılması önerisinde bulundu. İlk büyük saldırılarını bugün saat 18.00'de gerçekleştirmeyi planlayan grup, 12 Haziran akşamı da YSK'nın sistemini etkisiz hale getirmeye çalışacak. Bu sayede büyük yankı uyandırmayı ve seçime şaibe düşürerek devlet kurumlarını yıpratmayı amaçlayan hackerlar, saatlerce sisteme veri girişini engellemeyi hedefliyor.'' -YSK SİBER SALDIRI TEHDİDİNİ CİDDİYE ALMALI- Seçim sonuçların YSK'nın il ve ilçe merkezlerindeki internete bağlı binlerce bilgisayar aracılığıyla ana sisteme kaydedileceğini belirten Önal, böylesi bir saldırı karşısında saatlerce veri girişi yapılamayacağını ve ortaya ciddi bir kriz çıkacağını kaydetti. YSK'nın söz konusu tehdidi ciddiye alması ve tüm güvenlik donanımlarını en üst seviyeye çıkarmasını öneren Önal, seçim gecesi başta TÜBİTAK olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerinin de teyakkuzda bulunmalarını istedi. -BUGÜN SAAT 18.00'DE NEFESLER TUTULACAK- Siber Güvenlik Uzmanı Huzeyfe Önal, Anonymous'un Türkiye'ye yönelik ilk en etkili saldırısının bu akşam saat 18.00'de beklendiğini bildirirken, ''Başta tüm devlet kurumları olmak üzere bankalar, özel şirketler ve hedef alınan bazı medya grupları saldırıyı engellemek için güvenlik tedbirlerini artırdı'' dedi. Akşam saatlerinde bilişim güvenliği alanında görev yapan herkesin nefeslerini tutarak gelişmeleri takip edeceğini anlatan Önal, sözlerini şöyle tamamladı: ''Saldırının büyüklüğü ve ne kadar etkili olacağını kimse bilemiyor. Ancak saldırıya katılanların sayısı yüz binleri bulursa bu ciddi bir tehlikedir. Bu kişilerin aynı anda internet servis sağlayıcılarını hedef alması durumunda Türkiye'deki internet ağları saatlerce devre dışı kalır.'' -SİBER TERÖR ''KIRMIZI KİTAP''A GİRMİŞTİ- ''Siber Terör'' tehdidi bir süre önce yenilenen ve kamuoyunda ''Kırmızı Kitap'' olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'ne de girmişti. Genelkurmay Başkanlığının önerisiyle belgeye eklenen siber terörizm konusunda, ''Teröristlerin herhangi bir bilgisayar merkezine yapacakları küçük bir elektronik saldırının, klasik bir terör eyleminden daha büyük zararlar verebileceği'' görüşü aktarılmıştı. -ABD ''SAVAŞ NEDENİ'' SAYMAYA HAZIRLANIYOR- Son olarak ABD Ordusu'na doğrudan hizmet veren Lockheed Martin şirketinin enformasyon ağına yönelik siber saldırı da ABD hükümetini harekete geçirmişti. ABD Savunma Bakanlığı, kendilerine yönelik siber saldırıda bulunan kişi ve gruplara karşı gerektiğinde doğrudan ''askeri operasyon'' dahil her türlü karşılığı verme konusunda ciddi adımlar atmıştı.