Sanal alemde yalanla vurgun!

İzmir’de sanal alemdeki oyunlara ait sanal eşya ve karakterleri satma vaadiyle şimdiye kadar 100 bin TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen bir sanık yakalandı



İzmir’de, internette bir oyuna ait karakterleri, sanal savaş aletlerini ve eşyalarını internet üzerinden satma vaadiyle yaklaşık 100 bin TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, savcılığa ve polise başvuran bazı kişiler, internette oynadıkları bir oyunda yer alan karakter, sanal savaş aleti ile eşyalarının oyunu oynayan kişiler arasında 100-750 TL arasındaki fiyatlar karşılığında el değiştirdiğini, bunları satın almak için anlaşma yapan ve paralarını alan bir kişinin kendilerini dolandırdığını bildirdi.



İhbar üzerine harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bilişim Suçları Büro Amirliğinde görevli uzman polisler, internet aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.



Polisin araştırması sonucu, internette oynanan oyunda karakter, sanal savaş aleti ve eşyalarını satmak için anlaştığı kişilerin parasını alarak dolandırdığı iddia edilen İlkay E. rumuzunu kullanan kişinin D.A.S. (18) olduğunu belirledi. D.A.S, Hatay semtindeki evinde yakalandı.



D.A.S’nin, internetteki oyunun karakter, sanal savaş aleti ve eşyalarını satmak için bazı kişilerle 100-750 TL arasında değişen fiyatlar karşılığında anlaştığı, parayı kendi hesabına yatıran bu kişilere vadettiği oyun karakteri ve malzemelerini vermeyerek dolandırdığı ileri sürüldü. D.A.S’nin, 2 yıldır yaklaşık 100 bin TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edildi.



Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen D.A.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (AA)

