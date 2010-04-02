Sanal alemde G.Saray birinci

T24 - Kulüplerin ve futbolcuların sahalardaki rekabetleri, dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi olan ve kullanıcı sayısı 400 milyonu aşan facebook internet sitesinde de sürerken, en fazla hayranı bulunan futbol takımı olarak Galatasaray dikkati çekiyor.



Facebook'ta futbolcular adına açılan sayfalar içerisinden Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo 3 milyon 742 bin 721 hayran ile ilk sırada.



Ronaldo'nun ardından ikinci sırada ise sahadaki performansı kadar özel hayatıyla da dikkatleri çeken David Beckham 2 milyon 673 bin 245 hayranla yer alıyor.



Son zamanlarda otoriteler tarafından dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Barcelona'nın genç yeteneği Lionel Messi'ye hayranlığını sanal ortamda da devam ettiren kişi sayısı 1 milyon 506 bin 369.



Türk futbolcular içerisinde en fazla hayran kitlesine sahip olan oyuncu Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan. Turan'ın sayfasındaki 817 bin 631 hayran sayısı her geçen gün artış gösteriyor.



Kaka, Fernando Torres ve Ronaldinho'nun hemen arkasından gelen Galatasaray'ın yıldızı, Liverpool ve İngiliz milli takımının büyük kozu Steven Gerrard'ı geride bırakmış durumda.





Kulüplerde Galatasaray önde



Futbol kulüplerinin sayfalarındaki en fazla hayran taraftara sahip olan takım ise 2 milyon 768 bin 978 kişi ile Galatasaray.



Sarı-kırmızılı rakibi ile yeşil sahadaki ezeli rekabetini sanal ortamda da sürdüren Fenerbahçe'nin hayran sayısı ise 2 milyon 292 bin 464.



İki ezeli rakibi Barcelona (1 milyon 546 bin 852 hayran), Real Madrid (1 milyon 303 bin 223 hayran), Liverpool (1 milyon 261 bin 536 hayran) takip ediyor.





