"Sana eşcinsel cinler musallat olmuş" diyerek müridini istismar eden "hoca" tutuklandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan Ö.S. isimli “cinci hoca”nın bir genci “Sana eşcinsel cin musallat olmuş” diyerek cinsel ilişkiye yönlendirdiği öne sürüldü. Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre, şikâyetçi kişi, “başına sürekli olarak talihsizlik geldiği için” annesi ve anneannesiyle birlikte 19 Kasım’da Ö.S.’nin evine gitti. İlk ziyarette Ö.S.'nin isteğiyle odada yalnız kaldıklarını aktaran mağdur ifadesinde şunları aktardı:

"Hocayla baş başa kaldığımda bana ‘Bu zamana kadar bir erkekle ilişkiye girdin mi’ dedi ve ardından ‘Sana eşcinsel cin musallat olmuş, bunu görebiliyorum’ dedi. Ardından bana sorular sormaya devam etti. Sohbet ettikçe kız arkadaşımdan muhabbet açıldı. Kız arkadaşımı çok sevdiğimi, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğumuzu anlattım. Hoca bana ‘Kız arkadaşın çocuk aldırdı mı? O kız sen hayatındayken başka biriyle birlikte olmuş. Bana bunu cinler söyledi. O kızdan en yakın zamanda ayrıl. Başkasının artığıyla sen mi uğraşacaksın’ dedi. O sırada bana dönerek dua okudu, üfledi. Bana ‘Sana dört tane cin musallat olmuş. Bunlardan bir tanesi eşcinsel cin’ dedi. Hoca’ya bunlardan nasıl kurtulabileceğimi sordum. O da bana ‘Bugün eve gittiğinde mastürbasyon yap. Bunu yaparken de video kaydına al ve bana gönder’ dedi."

İfadesine göre mağdur, video kaydını çekip yollamış ancak sırtı dönük olduğu için Ö.S. kabul etmemiş.

Ailesinin yönlendirmesiyle jandarma karakoluna giden mağdur, Ö.S.’den davacı oldu. Adliyeye sevk edilen Ö.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Söz konusu kişinin sosyal medya hesaplarında Medresetü'l Mahmudiyye isimli bir yerde çalıştığı yazıyor.