San Siro Stadyumu 1 milyar Euro'ya yenilenecek

İtalya Serie A’da mücadele eden Milano ekipleri AC Milan ve Inter'in birlikte kullandığı San Siro (Giuseppe Meazza), dönemin şartlarına uyacak şekilde yeniden elden geçirilecek. Maliyeti 1 milyar Euro’yu bulacak olan restorasyon sonrası 94 yıllık stadyumun yılın her günü yaşaması sağlanacak.

1926 yılında inşa edilen stadyumun yıkılarak yerine yenisinin inşa edilmesini düşünen iki kulüp, daha sonra bu karardan vazgeçti. Onun yerine stadyumun bir kısmının aslı korunarak restore edilmesi kararlaştırıldı. Milan ve Inter, stadyumun tarihi dokusu korunarak, modern bir tesis yapılması konusunda anlaştı.

Yeni projede neler olacak?

Yeni projeye göre çevresi de genişletilecek olan stadyumda koşu parkuru, bisiklet yolu, açık spor salonu, kaykay parkı, halı saha ve spor müzesi olacak. Kompleks, maçların oynanmasının yanında, Milano’da yaşayanlar için spor ve eğlence merkezi olarak hizmet verecek. İnsanlar, stadyumun sosyal alanlarını ücretsiz kullanabilecek.

Kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Milan ve Inter takımları, spor kompleksinin çağımıza uygun bir şekilde Milano ve İtalya halkına da hizmet etmesi görüşünde birleşti. Bu sayede şehirde binlerce iş imkanı da yaratılacak. Kompleks, çevreye en az zarar verecek şekilde sürdürülebilir enerji ile hizmet verecek" denildi.