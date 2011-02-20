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Kültür-Sanat

San Remo Müzik Festivali sona erdi

Avrupa'nın en eski müzik festivallerinden, İtalyanların dünyaca ünlü San Remo Müzik Festivali'nin 61'incisi sona erdi.

20 Şubat 2011 02:00

T24 - Avrupa'nın en eski müzik festivallerinden, İtalyanların dünyaca ünlü San Remo Müzik Festivali'nin 61'incisi sona erdi. Festivalde, "Chiamami ancora amore" şarkısıyla Roberto Vecchioni birinci oldu.

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Roberto Vecchioni
İtalya'nın kuzeybatısındaki San Remo kentinin 4 gündür Ariston Tiyatrosu'nda evsahipliği yaptığı festivalde, bu yıl ana sanatçılar kategorisinde 14, genç sanatçılar kategorisinde de 8 ekip yarıştı. 
San Remo Müzik Festivali'nin galibi juri ve 'SMS' oylarıyla belirlenirken, "Chiamami ancora amore" şarkısıyla Roberto Vecchioni, festivalde 2011 yılının birincisi olmayı başardı. Bu yıl 61'incisi düzenlenen festivalde, Moda ile Emma "Arrivera" parçalarıyla ikinci, Al Bano da "Amanda é libera" şarkısıyla üçüncü oldu. 
Festival birincisi Vecchioni ödülünü almak için geldiği sahnede, birinci olmayı beklemediğini ifade ederek, ödülünü İtalya'ya ve kadınlara adadığını belirtti.

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Elisabetta Canalis


Avrupa'nın en eski ve en prestijli müzik festivalinde 1984'ten bu yana yapılan genç sanatçılar kategorisinde ise bu yılın kazananı, "Follia d'amore" isimli parçasıyla Raphael Gualazzi oldu.
Gualazzi, bu başarısıyla aynı zamanda 13 yıl aradan sonra tekrar 'Eurovision' şarkı yarışmasında yarışacak İtalya'yı da temsil etme hakkını elde etti.

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Monica Belluci, Robert De Niro, Andy Garcia


4 gün süren festivale sinema ve sanat dünyasının önemli isimleri de katıldı. ABD'li artist Robert De Niro, Küba asıllı ABD'li artist Andy Garcia, Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne, İtalyan sinema sanatçısı Roberto Benigni ve İtalyan oyuncu ve eski model Monica Belluci, festivalin bu seneki özel konuklarıydı.

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Roberto Benigni


Özel konuklardan Roberto Benigni'nin İtalya'nın siyasi birliğini sağlayışının 150. yıldönümüne adandığı üçüncü gecede yaptığı şov, festivalin en çok konuşulan konularından oldu.


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