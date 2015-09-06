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Spor

San Marino'ya gol atan Wayne Rooney İngiltere futbol tarihine geçti

Wayne Rooney, Sir Bobby Charlton'ın 49 golle İngiltere Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu rekorunu egale etti

06 Eylül 2015 16:18

İngiltere, San Marino deplasmanında 6-0 kazanarak E Grubu'nda 7'de 7 yaparken Wayne Rooney, Sir Bobby Charlton'ın 49 gollük rekorunu egale etti ve tarihe geçti.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda İngiltere, San Marino deplasmanında 6-0 kazanarak grupta 7'de 7 yaptı.

Ntvspor'daki habere göre, karşılaşmada bir gol atan Wayne Rooney, Sir Bobby Charlton'ın 49 golle İngiltere Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu rekorunu egale etti.

13. dakikada Jagielka'nın ceza sahası içerisinde San Marino kalecisi Simoncini tarafından düşürülmesiyle İngiltere penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Wayne Rooney, Sir Bobby Charlton gibi 106 maçta 49 golle İngiltere Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu egale etti.

30'da Luke Shaw'ın ortasında San Marino'dan Brolli topu kendi ağlarına gönderdi. 46'da Oxlade-Chamberlain'in ortasında Barkley kafayla farkı 3'e yükseltirken, 68'de Walcott oyuna girdikten saniyeler sonra durumu 4-0 yaptı. 77'de Kane beşinci golü kaydederken, 78'de Walcott kendisinin ikinci, İngiltere'nin altıncı golünü attı.

Gruptaki bir diğer mücadelede ise Estonya, Litvanya'yı 1-0 yenerek 3. galibiyetini elde etti.

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