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Spor

San Lorenzo, Jose Sosa'ya talip oldu

Trabzonspor’da 11 maçta 771 dakika süre alan Jose Sosa, 1 asistlik performans sergiledi

04 Ocak 2018 22:47

Arjantin Premier Lig ekibi San Lorenzo'nun, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Jose Sosa'ya talip olduğu iddia edildi.

Arjantin basınında yer alan habere göre ligde zirve mücadelesi veren San Lorenzo, Bordo-mavili takımın tecrübeli oyuncusu Jose Sosa'yı gündemine aldı. Haberde zirvede Boca Juniors ile çekişen San Lorenzo'nun 32 yaşındaki oyuncu ile hücum hattını güçlendirmek istediği belirtilirken, Sosa'nın şu anda Trabzonspor'da kazandığı yıllık ücretin fazla olduğu ve bu nedenle transferin gerçekleşmesinin zor göründüğü de kaydedildi.

Trabzonspor formasıyla bu sezon lig ve kupada 11 maçta 771 dakika süre alan Jose Sosa, 1 asistlik performans sergiledi.(Mynetspor)

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