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Dünya
Deutsche Welle

San Francisco'daki UPS merkezinde silah sesleri

Kargo şirketi UPS'in San Francisco'daki sevkiyat merkezinde bir çalışanın açtığı ateş sonucunda saldırganın da aralarında bulunduğu en az üç kişi hayatını kaybetti.

15 Haziran 2017 00:50

ABD'li kargo şirketi UPS'in sözcüsü Steve Gaut, Associated Press'e yaptığı açıklamada şoförlerin günlük teslimatlara başlamalarından önce Potrero Hill'deki sevkiyat merkezinde bir çalışanın ateş açtığını söyledi.

Yerel haber kanalları NBC Bay Area ve ABC 7'ye göre UPS'te şoför olarak çalışan saldırgan, polis geldiğinde silahını kendisine doğrulttu. Olayda saldırgan da dahil olmak üzere en az üç kişi hayatını kaybetti. Yakınlardaki otomobil satıcısı Robert Kim beş ila sekiz el ateş sesi duyduğunu söyledi.

Olayın haber alınması üzerine 350 kişinin çalıştığı sevkiyat merkezine çok sayıda polis gönderildi ve bina tahliye edildi. UPS'ten yapılan açıklamada "yerel polisin tesiste kontrolü ele aldığını ve soruşturma başlattığı" belirtildi. Açıklamada "Polis soruşturmasına bağlı olarak olaya karışan kişilerin kimlik bilgilerinin veremiyoruz" denildi.

Yaralananların Zuckerberg San Francisco Genel Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtilirken kaç yaralı olduğu henüz belirsiz.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP,EC/ÇÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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