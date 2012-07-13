San Francisco'da Mac bilgisayar yasağı

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinin belediyesi, yerel kamu kuruluşlarının Apple firmasına ait Macintosh bilgisayarlarını almasını yasaklamayı planlıyor.

Belediyenin planları, Apple firmasının hangi elektronik aletlerin çevreye en az zararlı olduğunu gösteren bir yeşil sertifika programından çıkmaya karar vermesiyle tasarlandı.

CIO Journal dergisi, yasağın, Apple'ın kararını yeniden gözden geçirmeye teşvik etme amacı taşıdığını yazdı.

Dergi, yetkililerin 2010 yılında Apple marka aletler için 45 bin dolardan fazla harcadığını açıkladı.

Bu rakam Apple'ın yıllık 65 milyar dolarlık satışının çok ufak bir parçasını oluşturuyor olsa da, şirketin Cupertino merkezinin San Francisco'ya 70 kilometre uzaklıkta olması, ve çalışanların şehirde yaşıyor olması yasağın dikkat çekmesini sağladı.

San Francisco Belediyesi’nin baş teknoloji memuru BBC’ye yaptığı açıklamada, kararının EPEAT (Elektronik Eşya Çevresel Etki Değerlendirmesi) kaydı olmayan aletlerin kullanılmaması politikasıyla uyumlu olduğunu belirtti.

Jon Walton, “San Francisco Apple’la iletişime geçti. Bu soruna gelecekte bir çözüm bulunacağından ümitliyiz” dedi.

Apple ise yaptığı yazılı açıklamada kararını değiştirmeye yatkın olmadığını ima etti.

Şirketin sözcüsü “Apple, çevreye etkisini kapsamlı bir şekilde ölçen bir firma. Ürünlerimizin hepsi ABD hükümeti tarafından belirlenen enerji verimliliği standartlarına uyuyor. Ayrıca ürünlerimizin sera gazı salım miktarlarını internete koyarak çığır açtık. Apple ürünleri, zehirli madde kaldırılması gibi EPEAT’ın ölçmediği kıstaslarda diğer ürünlere göre çok daha iyi” dedi.

EPEAT’ın kurucuları geçen hafta Apple’ın ürünlerini EPEAT kayıtlarından çektiğini, ve sertifika almak için artık ürünlerini kendilerine sunmayacağını açıklamıştı.

Bu haber doğrultusunda kamu kuruluşlarının, okulların ve bazı şirketlerin Apple ürünlerinin satın alınmasını yasaklayacağı tahmin edilmekteydi.

Apple, neden 2006’da kuruluşuna öncülük ettiği sertifika programından çıktığını henüz açıklamadı.

EPEAT’ın internet sitesinde adı geçen Infoworld adlı internet sitesi ise, Apple’ın aldığı kararın firmanın yeni piyasaya sürdüğü MacBook Pro bilgisayarında 5,1 milyon piksellik ekran olmasına bağlıyor.

Sitenin belirttiğine göre Apple’ın yeni ekranı ince bir bilgisayara uyarlaması, uzmanların bile bilgisayarı söküp yeniden kullanıma gönderilmesini imkânsız kılıyor. (BBC Türkçe)