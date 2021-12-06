San Francisco, uyuşturucu satıcılarıyla mücadele için yasal satış yapan dükkanlardan 'esrar vergisi' almayacak

T24 Dış Haberler

ABD'nin San Francisco kentinin denetmenler konseyi, yasa dışı uyuşturucu satıcılarıyla mücadele edebilmeleri için ruhsatlı olarak esrar satan işletmelerden 'esrar vergisi' almayı geçici olarak durdurdu.

Kararın yazarı Rafael Mandelman, bu hamlenin yasal olarak esrar satışı yapan işletmelere faydalı olacağına inandıklarını ifade etti.

TND'nin haberine göre yasa dışı olarak satış yapan uyuşturucu satıcıları, vergi vermedikleri için ürünlerini daha ucuza satabiliyor, bu da yasal satış yapanların rekabetçi kalmasını zorlaştırıyordu.

Mandelman, "Esrar sektörü San Franciscolular için iyi işler yarattı ve alıcılara güvenli, denetlenebilir bir market sağladı" dedikten sonra yasa dışı satıcıların fiyatları aşağı çekerek hem bu işletmelere hem de ekonomiye zarar verdiğini vurguladı.