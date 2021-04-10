San Francisco Körfez bölgesinde 9 günde 4 gri balina cesedi karaya vurdu

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ABD'nin San Francisco Körfez bölgesinde son 9 günde kıyıya 4 gri balina cesedi vurdu.

Associated Press'in aktardığına göre cuma günü kıyıya vuran balinanın, kendisine bir gemi çarptıktan sonra hayatını kaybettiği tespit edildi. Uzmanlar diğer 3 balinanın ölüm sebebini bulmaya çalışıyor.

Deniz Memelileri Merkezi'nin Patoloji Direktörü Dr Padraig Duignan, "Bir haftadan biraz uzun sürede 4 ölü gri balina hakkında aranmak endişe verici. Bize bu türün şu an nasıl zorluklarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor" dedi.

12.5 metrelik dişi bir gri balinanın cesedi 31 Mart'ta San Francisco Crisst Field'da kıyıya vurdu. Geçen cumartesi San Mateo bölgesindeki Moss Plajı'nda cansız bir balina bulundu. Üçüncü ölü balina Berkeley Marina'da çarşamba günü görüldü. 4. balina ise Marin bölgesinin Muir Plajı'nda karaya vurdu.