San Fermin Festivali boynuz darbeleriyle başladı

İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde devam eden San Fermin Festivali'nde ikincisi yapılan koşu sırasında 5 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki 850 metrelik yolda yapılan koşu yerel saat ile 08.00'da (TSİ 09.00) başlayıp, 5 dakika 44 saniye sürdü. İnsanların boğalarla beraber koştuğu "Encierro" olarak adlandırılan etkinliğin son yıllardaki en uzun ve en tehlikeli koşu olduğu ifade edildi.

trt'nin haberine göre; akşam matador karşısına çıkarılacak 6 boğanın, 6 öküz eşliğinde ahırdan çıkarılıp arenaya kadar yaptığı koşu sırasında gruptan ayrılan 3 boğa tehlikeye yol açtı. Boğalardan biri tek başına yaklaşık 300 metre ters istikamette koşunca heyecanlı anlar yaşandı.

Koşu sonunda Pamplona Hastanesi'nden yapılan açıklamada, kol, bacak ya da kalçasından boynuz darbesi alan 5 kişi ile düşme sonucu yaşadığı travma nedeniyle 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

1924 yılından bu yana tutulan istatistiklere göre, boynuz darbesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği "encierro"larda çok sayıda kişi yaralanıyor.