San Diego Hayvanat Bahçesi'nde bir kar leoparının Koronavirüs testi pozitif çıktı

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ABD'nin San Diego kentindeki bir hayvanat bahçesinde bulunan kar leoparının Koronavirüs testi pozitif çıktı. Hayvanat bahçesindeki bazı hayvanlara Koronavirüs aşısı yapıldığı belirtilirken, kar leoparının aşısız olduğu belirtildi.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada çalışanların kar leoparının öksürdüğünü ve burnunun aktığını gördüğü belirtildi.

Açıklamada leoparın nasıl enfekte olduğunun bilinmediği belirtildi. Kar leoparının durumunun iyi olduğu ve başka bir semptom göstermediğini belirtildi.

Hayvanat bahçesi, hayvanlara insanlarda kullanılması uygun olmayan, spike proteinleri içeren bir aşı yapıyordu.

Snow Leopard Trust'ın verilerine göre dünyada sadece 4 bin ile 6 bin arası kar leoparı kaldı.