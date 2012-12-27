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Çevre

San Cristobal Yanardağı yeniden faaliyete geçti

San Cristobal yanardağının harekete geçmesinin ardından yanardağ çevresinde 'sarı alarm' ilan edildi ve dağın çevresindeki 5 kilometre karelik alana girilmesi yasaklandı

27 Aralık 2012 12:28

Orta Amerika'da bulunan Nikaragua'nın en yüksek dağı olan San Cristobal yanardağı harekete geçti. Yanardağın gaz ve kül püstürtmeye başlamasının ardından çevre bölgelerde yaşayan 300 aile tahliye edildi.

Federal hükümet sözcüsü, ülkenin başkenti Managua'nın 140 kilometre kuzeybatısında yer alan yanardağın çevresinde sarı alarm ilan edildiğini; karar uyarınca insanların dağın çevresindeki 5 kilometre karelik alana girmesinin yasaklandığını açıkladı.

Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın eşi ve hükümet sözcüsü olan Rosario Murillo, yanardağda dün küçük çaplı 15 patlamanın kaydedildiğini ve daha büyüklerinin olup olmayacağının tahmin edilemeyeceğini söyledi. Murillo, halkı riske sokmak istemediklerini ekledi.

Yanardağdan yükselen dumanlar 2 buçuk kilometreye kadar yükseldi. Ordu da kurtarma ekiplerini bölgeye gönderdi ve havayolu şirketleri de uçakların seyir hatlarını dağın olduğu bölgeden uzaklaştırdı.

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