San Antonio koçu Popovic, maske zorunluluğunu kaldıran Teksas Valisi'ne: Cahilce ve tamamen saçmalık

T24 Spor

Amerikan Basketbol Ligi ekiplerinden San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich yaptığı açıklamada takımının, Teksas'ın eyalet çapında maske takma zorunluluğunu kaldırma kararını görmezden geleceğini ve Vali Greg Abbott'un bu hamlesinin "cahilce ve tamamen saçma" olduğunu söyledi.

Abbott Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin Covid-19'un yeniden dirilmesine yol açabileceği korkusuna rağmen, Teksas'ı "yüzde 100" açmak için eyaletin maske takma zorunluluğunu sona erdirdiğini duyurdu.

San Antonio'nun Salı günü New York Knicks karşısında 119-93 galibiyetinin aralarında konuşan Popovich, Spurs'te oyuncuların, antrenörlerin ve yetkililerin maske takmaya devam edeceğini ve NBA protokollerini takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.