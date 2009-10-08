Samyeli'nin telefonu 'casus' incelemesinde

Defne Samyeli, bir kadınla görüntülenen eşi Talu’dan boşanmak için dava açtı. Samyeli, eşinin telefonuna casus program yüklettiğini de iddia etti.



Eşi Eren Talu’nun Beyoğlu’nda bir barda kumral bir kadınla çekilen samimi görüntüleri gazete sayfalarına yansıyınca eski spiker Defne Samyeli, önceki gün boşanma davası açtı.



Samyeli İstanbul Adliyesi Aile Mahkemesine verdiği dilekçesinde 14 yıllık eşiyle ilgili ilginç iddialarda bulundu. Samyeli’nin en çarpıcı iddiası 2 yıl önce alkolü bırakan eşinin Seyrantepe inşaatı nedeniyle iflasın eşiğine gelmesinin ardından yeniden içki içmeye başladığı ve kendisine psikolojik şiddet uyguladığı yönünde. Samyeli bu nedenle eşine üç ay evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Samyeli’nin avukatları arayıcılığıyla verdiği dilekçede yer alan bir diğer iddia ise oldukça şaşırtıcı. Samyeli, kıskanç bir kişiliğe sahip olduğunu belirttiği eşinin cep telefonuna casus program yükletip kendisini dinlettiğini öne sürdü. Samyeli’nin bu nedenle telefonu kasaya konularak incelemeye alındı.



‘Vazgeçiririm’



Eşinden 1 milyon 500 bin TL tazminat ve kızları için de aylık 15 bin TL nafaka talep eden Samyeli, hafta başından beri Bebek’teki evine de gitmiyor. Kızlarının okuluna da talimat veren Samyeli’ye eşi de ulaşamıyor. Samyeli’yle görüşmeye çalışan Talu’nun çevresine “Defne’yle konuşsam kesinlikle onu boşanmaktan vazgeçiririm” dediği öğrenildi.