Samyeli: AKP'li değilim

AKP'de 'Samyeli' esiyor

AKP'den aday olabileceği iddialarına Defne Samyeli'den yanıt geldi. Samyeli, gelecekte siyasete atılmak istediğini ancak AKP'den teklif almadığını belirterek, şunları söyledi:" AKP'ye üye olmadım. Böyle bir düşünce aklıma gelmediği gibi; teklif de gelmedi. Kadının toplumdaki yerinin sağlamlaşmasını ve genişlemesini savunan, duruşum ve kimliğimle bu yolda katkı sağlayabileceğime inandığım her organizasyona katılır; bunu da sonuna kadar savunurum. Katar'da Emine Erdoğan Hanım himayesine Devlet Bakanı Nimet Çubukçu tarafından düzenlenen çalıştaya seve seve katıldım; çok başarılı bir iş olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar siyasete kendi saflarında katılmam için en az 4 partiden teklif aldım; AKP hariç. Gelecekte siyaset hayalim var; ama şu anki hayat ve iş planım içerisinde mümkün değil. Akşam muhabirinin muhtemel AKP adaylığıma ilişkin yorumu kendisine ait bir yorumdur."