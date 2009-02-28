Samyeli: AKP'li değilim

AKP'ye üye olduğu ve ilk seçimlerde milletvekili adayı gösterileceği ileri sürülen spiker ve yazar Defne Samyeli, 'AKP'ye üye değilim. Böyle birşey düşünmedim ve teklif de gelmedi' dediAKP'de 'Samyeli' esiyor
AKP'den aday olabileceği iddialarına Defne Samyeli'den yanıt geldi. Samyeli, gelecekte siyasete atılmak istediğini ancak AKP'den teklif almadığını belirterek, şunları söyledi:
" AKP'ye üye olmadım. Böyle bir düşünce aklıma gelmediği gibi; teklif de gelmedi. Kadının toplumdaki yerinin sağlamlaşmasını ve genişlemesini savunan, duruşum ve kimliğimle bu yolda katkı sağlayabileceğime inandığım her organizasyona katılır; bunu da sonuna kadar savunurum. Katar'da Emine Erdoğan Hanım himayesine Devlet Bakanı Nimet Çubukçu tarafından düzenlenen çalıştaya seve seve katıldım; çok başarılı bir iş olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar siyasete kendi saflarında katılmam için en az 4 partiden teklif aldım; AKP hariç. Gelecekte siyaset hayalim var; ama şu anki hayat ve iş planım içerisinde mümkün değil. Akşam muhabirinin muhtemel AKP adaylığıma ilişkin yorumu kendisine ait bir yorumdur."