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Yaşam

Samuray kılıçlı Facebook çetesi suçlu bulundu

Cinayet, Londra'nın merkezinde Victoria tren istasyonunda geçen Mart ayında işlenmişti.

17 Mayıs 2011 03:00

T24- Independent ve Times gazeteleri, Londra'nın en işlek tren istasyonlarından birinde, onlarca kişinin gözleri önünde 15 yaşındaki bir öğrenciyi öldüren beş genci uzun hapis cezalarının beklediğini yazıyor.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta planlandığı söylenen cinayet, Londra'nın merkezinde Victoria tren istasyonunda geçen Mart ayında işlenmişti.

Sofyen Belamouaddin, istasyonda 20 genç tarafından takip edilmiş, tartaklanmış ve aldığı bıçak yaraları üzerine hayatını kaybetmişti.

Çete üyelerinin Samuray kılıcı, pala ve bıçaklarla saldırdıkları anlaşılmıştı.

Sofyen'in dokuz kez bıçaklandığı belirlenmişti.

Zira olayın görüntüleri, kapalı devre televizyonlarla da görüntülenmiş ve kaydedilmişti.

Dört ay süren duruşmanın ardından mahkeme, beş genci suçlu buldu.

Gençlerin ikisi cinayetten, üçü kasıtsız adam öldürmekle suçlandı.

Şiddet olaylarının Londra'daki batısındaki iki ayrı liseye giden, ancak her gün kent merkezindeki Victoria istasyonunu kullanan ve burada karşılaşan gruplar arasındaki gerginlik üzerine başladığı anlaşıldı.

Sofyen'i sadece tekmelediğini söyleyen sanıklardan biri Samuel Roberts, aklansa da duyduğu suçluluğu şu sözlerle anlattı:

"Ne düşündüğümü bilmiyorum. Herkes yapıyordu. Aptalcaydı. Söyleyecek söz bulamıyorum. Geriye baktığımda sadece utanç duyuyorum."

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