Samuray kılıçlı cinayet: Zanlı Can Göktuğ Boz tutuklandı

İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığını söylediği 28 yaşındaki Başak Cengiz'i yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz (27), çıkarıldığı hakimlikçe "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklandı. Boz'un ifadesinde "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, direnemeyeceği için onu öldürdüm" dediği öğrenildi.

Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta dün akşam saatlerinde oturduğu sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz'un (27) kılıçlı saldırısına uğradı. Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Cengiz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Ekipler, saldırganın sitenin yakınlarındaki bir evde oturduğunu tespit etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Can Göktuğ Boz'u gözaltına aldı.

Şüphelinin tek başına yaşadığı evde yapılan aramada, saldırıda kullanılan yaklaşık 70 santimetre uzunluğunda kılıç ile 10'a yakın benzer tipte kesici alet bulundu.

Şüpheli Can Göktuğ Boz, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Özel bir üniversitede mühendislik, açık öğretimde de sosyoloji bölümünde kaydı olan şüphelinin, bir dönem psikolojik tedavi gördüğü, son 3 yıldır terapilerine gitmediği öğrenildi.

Şüpheli ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını belirterek, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini ancak maktulü tanımadığını söyledi. Şüpheli ifadesinde, şiddet filmlerinden etkilenerek kılıçla bu olayı gerçekleştirdiğini anlattı.

Şüpheli, savcılıkta verdiği ifadenin ardından "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Göktuğ B, hakimlikteki ifadesinde, olay günü sinirli ve moralinin bozuk olduğunu, bir anlık öfkeyle istemeden yaptığını, daha kolay olduğu için bir kadını öldürmeyi tercih ettiğini anlattı.

Şüpheli, Başak Cengiz'i tanımadığını, olayda kullandığı kılıcı çantasında taşıdığını, maktulü gördükten sonra arkasından yürüdüğünü ve çantasındaki kılıcı çıkartarak 4 kez sapladığını hatırladığını belirterek, sonrasında eve gittiğinde üzüntüsü ve moral bozukluğunun geçtiğini, normalde böyle bir insan olmadığını, kendisine şaşırdığını ve pişman olduğunu söyledi.

Şüphelinin annesi ve avukatı Ayşe Nejla Yomralıoğlu da müvekkilinin 14 yaşından beri psikolojik tedavi gördüğünü, verilen ilaçları düzenli olarak kullandıramadıklarını, son 2-3 senedir tedaviyi reddettiğini ve kendisiyle görüşmediğini kaydetti.

Avukat Yomralıoğlu, Göktuğ B'nin sıkıntılarının arttığını gözlemlediğini, akıl sağlığının yerinde olmadığını, bu nedenle CMK 74. maddesinin uygulanıp, şüphelinin gözlem altına alınarak tedavisinin yapılmasını talep etti.

Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu ikrar etmesi ve yeterli delillerin bulunması nedeniyle Can Göktuğ B'nin tutuklanmasına hükmetti.



Başak Cengiz





Cenaze aileye teslim edildi

Mimar Başak Cengiz'in, Ankara'da çalıştığı, Finanskent'teki bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a geldiği, şirketin tahsis ettiği sitedeki rezidansta kaldığı, 13 Kasım'ın da son iş günü olduğu belirtildi. İşe servisle giden maktulün dün mesaiye kaldığı için evine yürüdüğü kaydedildi.

Başak Cengiz'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını söyledi.

Mimar kardeşinin Ankara'da çalıştığını, bir proje için İstanbul'a geçici süre geldiğini belirten Cengiz, "Pazar günü Ankara'ya dönecekti. Dün akşam iş çıkışı bu olay gerçekleşti. Başak, işinde gücünde bir insandı. Nişanlıydı" dedi.

Saldırganı tanımadıklarını ifade eden Fatih Cengiz, "Kafayı yemiş bir adam. Akli dengesi bozuksa niye o zaman dışarıda duruyor? Bu da mı mazeret? (Kılıç taşıması) Planlı şekilde öldürdü bence" diye konuştu.

Başak Cengiz'in cenazesi, Ankara'daki Yahyalar Merkez Camisi'nde yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.