Samuel L. Jackson: ABD'nin yeni zencileri Müslümanlar

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Samuel L. Jackson, ABD'de artan Müslüman karşıtı söylemlere atıf yaparak, ABD'nın yeni 'zencileri'nin artık Müslümanlar olduğunu söyledi

Samuel L. Jackson, Hollywood Reporter adlı dergiye verdiği röportajda, ülkede Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılığa değindi. Özellikle 1994 yılındaki "Ucuz Roman" filminde ortaya koyduğu performansla adını duyuran 67 yaşındaki Jackson, Paris'i kana bulayan ve ardından ABD'nin San Bernardino kentinde meydana gelen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılığı birçok insanın gözünde meşrulaştırdığını söyledi.



"Amerikalıların Müslüman komşularından şüphelenmek için meşru bir sebepleri var"

San Bernardino saldırısını ilk duyduğunda "Olayın failinin akli sorunları bulunan bir beyaz olmasını umut ettim" diye düşündüğünü belirten Jackson, bunun sebebini ise "bu tür saldırıların Müslümanlara yönelik anlayışı etkilemesi" şeklinde gösterdi.

Emlak milyarderi Donald Trump öncülüğünde Cumhuriyetçi başkan adayların Müslümanlar aleyhine ürettiği seçim söylemlerinin de ülkede camilere saldırıları ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığı artırdığını vurgulayan Jackson, siyasetçilerin Müslümanları hedef göstermesiyle ilgili, "Şimdi Amerikalıların Müslüman bir komşularından ya da arkadaşlarından şüphelenmek için meşru bir sebepleri var. Artık yeni zenciler Müslümanlar" ifadesini kullandı.