T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Samuel L. Jackson: ABD'nin yeni zencileri Müslümanlar

"San Bernardino saldırısını ilk duyduğumda olayın failinin akli sorunları bulunan bir beyaz olmasını umut ettim"

30 Aralık 2015 23:01

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Samuel L. Jackson, ABD'de artan Müslüman karşıtı söylemlere atıf yaparak, ABD'nın yeni 'zencileri'nin artık Müslümanlar olduğunu söyledi

Samuel L. Jackson, Hollywood Reporter adlı dergiye verdiği röportajda, ülkede Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılığa değindi. Özellikle 1994 yılındaki "Ucuz Roman" filminde ortaya koyduğu performansla adını duyuran 67 yaşındaki Jackson, Paris'i kana bulayan ve ardından ABD'nin San Bernardino kentinde meydana gelen ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırılarının Müslümanlara karşı yapılan ayrımcılığı birçok insanın gözünde meşrulaştırdığını söyledi.
 

"Amerikalıların Müslüman komşularından şüphelenmek için meşru bir sebepleri var"

 

San Bernardino saldırısını ilk duyduğunda "Olayın failinin akli sorunları bulunan bir beyaz olmasını umut ettim" diye düşündüğünü belirten Jackson, bunun sebebini ise "bu tür saldırıların Müslümanlara yönelik anlayışı etkilemesi" şeklinde gösterdi.

Emlak milyarderi Donald Trump öncülüğünde Cumhuriyetçi başkan adayların Müslümanlar aleyhine ürettiği seçim söylemlerinin de ülkede camilere saldırıları ve Müslümanlara yönelik ayrımcılığı artırdığını vurgulayan Jackson, siyasetçilerin Müslümanları hedef göstermesiyle ilgili, "Şimdi Amerikalıların Müslüman bir komşularından ya da arkadaşlarından şüphelenmek için meşru bir sebepleri var. Artık yeni zenciler Müslümanlar" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

Samuel L Jacksonyeni zencilermüslümanlarabddonald trump

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24