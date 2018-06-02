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Spor

Samuel Eto'o'dan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

"Türkiye en iyilerinden biri" İSTANBUL / DHA Afrika'nın sembol futbolcuları ve dünya futbolunun yaşayan efsaneleri arasında yer alan Atiker Konyasporlu Samuel Eto'o, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için dünya futbolunu yöneten

02 Haziran 2018 19:55

\"Türkiye en iyilerinden biri\"

İSTANBUL / DHA

Afrika\'nın sembol futbolcuları ve dünya futbolunun yaşayan efsaneleri arasında yer alan Atiker Konyasporlu Samuel Eto\'o, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nın Türkiye\'de düzenlenmesi için dünya futbolunu yönetenlere çağrıda bulundu.
Eto\'o, Türkiye\'yi \"Harika bir ülke\" olarak tanımladı, Türk kulüplerinin sahip olduğu imkânlara UEFA üyesi birçok ülke kulübünün ulaşamadığını söyledi.
\"TÜRKİYE EN İYİLERİNDEN BİRİ\"
Kamerunlu futbolcu, \"Hemen hemen üç senedir harika bir ülke olan Türkiye\'de oynuyorum. Dünyayı gezme fırsatını yakaladım. Sizi temin edebilirim ki Türk ligi içlerinde en iyilerden bir tanesi\" dedi.
\"AVRUPA\'DA SAHİP OLMAYANLAR VAR\"
Eto\'o, sözlerini, \"Türkiye ligini bütün diğer liglerle karşılaştırabiliriz. Burada olağanüstü uygun şartlara sahibiz. Hemen her takımın kendine ait bir stadı, antrenman yaptığı bir tesisi var. Bu şartlara Avrupa\'da bile sahip olmayan yerler var\" diye sürdürdü.
GÜZEL FUTBOL İÇİN BİR ŞANS
Samuel Eto\'o, son olarak, dünya futbolunu yönetenlere seslendi: \"Ümit ediyorum ki bana inanan, dünya futbolunu yönetenler iyi gözlemleyip, hep birlikte orada olup güzel bir futbol seyredeceğimiz bir Avrupa Şampiyonası için Türkiye\'ye bir şans tanırlar.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Eto\'o\'nun çağrıda bulunduğu video

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